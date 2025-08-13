Новият хит: Вертикални къщи! Три квартала за богати до София

Пазарът на къщи в околностите на столицата продължава да се развива бурно, макар и при по-умерен темп спрямо пика през 2021 г.

В момента в процес на строителство са 1 520 къщи, като половината от тях са концентрирани в десетте най-големи проекта, основно в Бистрица, Панчарево и Лозен – показват данни на Colliers към средата на 2025 г., предава финансовият портал pariteni.bg.

Общият брой на къщите в жилищни комплекси в и около София достига 1 870 единици, разпределени в 118 проекта. Южната дъга на Околовръстния път и близките населени места продължават да привличат основната част от инвеститорския и потребителски интерес.

Цени и типове къщи: Висок стандарт на висока цена

Цените на къщите са нараснали с над 75% спрямо началото на 2021 г., като разходите за строителство също са скочили с 63%. Типичната самостоятелна къща вече струва около 550 000 евро с ДДС, при следните характеристики:

370 кв.м. застроена площ

4 спални , 3 бани

830 кв.м. двор

Паркоместа за 3 автомобила

Следват:

Къщи-близнаци : 330 кв.м., цена 475 000 евро

Редови къщи: 260 кв.м., цена 360 000 евро

По-малки къщи, по-иновативни решения

Забелязва се ясна тенденция към намаляване на средната квадратура, породена от разпространението на т.нар. „вертикални апартаменти“ – триетажни домове с компактен отпечатък, и изнасяне на паркоместата извън основната сграда.

Също така, търсенето все повече се насочва към жилища с устойчив дизайн и иновативни технологии. Банковите институции вече приоритизират финансирането на „зелени“ проекти, което създава нова ниша в строителството.

Финансиране и достъпност: Противоречиви сигнали

Въпреки че лихвите по ипотеките остават сравнително ниски – между 3.4% и 3.6%, съотношението между средната заплата и цената на жилищния квадратен метър се влошава. Към средата на 2025 г. с една заплата могат да се купят само 0.75 кв.м., при значително по-добра достъпност в миналото.

Над 50% от сделките с къщи в района се реализират със собствени средства, въпреки възможностите за ипотечно финансиране до 80% от стойността на имота. Очакванията са, че след въвеждането на еврото през януари 2026 г., банките ще освободят допълнителна ликвидност, което ще направи кредитите по-достъпни и ще стабилизира лихвените проценти.

Локацията – ключов фактор при избора на дом

Предпочитаните зони остават южните райони, благодарение на:

Добрата транспортна връзка с централната градска част

По-добрата инфраструктура

Природна среда и възможност за уединение

От друга страна, северните квартали на София все още не успяват да привлекат сериозен интерес, главно поради липса на инфраструктура и ограничен достъп.

Какво следва?

Според анализаторите на Colliers, пазарът на къщи около София ще продължи да се развива, макар и в контекста на намаляваща достъпност. Инвеститорите вече се насочват към зони с по-евтина земя, за да балансират разходите за строителство и предлагане на конкурентни цени.

Същевременно купувачите остават фокусирани върху ново строителство с високо качество, енергийна ефективност и модерна визия – тренд, който вероятно ще се засили след 2026 г., с навлизането на по-достъпно финансиране в условията на евроикономика.

