Проблем по бензиностанциите в страната. Кога оставаме без гориво

Навръх Нова година редица бензиностанции в страната ще спрат да работят за няколко часа поради проблемна подмяна на софтуера, необходим за въвеждането на еврото, пише "Флагман".

Преходът към новата валута води до промяна на касовите системи, терминалите и софтуерните платформи на търговците на горива, а процесът ще се случи в критичен период между 31 декември и 1 януари.

Най-големите вериги вече официално обявиха кога ще преустановят работа.

Обектите под бранда „Лукойл“ няма да обслужват клиенти между 21:00 часа на 31 декември и 01:00 часа след полунощ. Веригата ОМВ също ще затвори временна част от обектите от 23:00 до 01:00 часа. Други компании планират аналогични прекъсвания в часовия диапазон от два до четири часа, в зависимост от организацията на внедряване на нов софтуер.

