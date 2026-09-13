Голяма радост гласят за пенсионерите за години напред
Комисия одобри идея за по-справедливо разпределение на добавките
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Комисия одобри идея за по-справедливо разпределение на добавките
Празнуват я между 12 и 14 януари
Чака го 20 години затвор
Превенцията трябва да бъде водеща пред реагирането, каза още той
Какво показват данните на гледаемостта
Чаушите задрънкаха с шумните звънци
И двамата обявиха повратна година за Стария континент
Над 40 мъртви и стотици ранени в бар в Кранс Монтана
Таксиметровите услуги в София поскъпват с настъпването на първия ден от новата 2026 година и официалното въвеждане на еврото в България.Минимална цена...
Българската църква посрещна 2026 година с призив за вяра, любов и мир
Смъртоносен взрив в бар в швейцарския курорт Кран Монтана
След събитието ще бъде отслужен и молебен за 2026 година
По думите му страната трябва да продължи напред с увереност, стабилност и национално самочувствие
Благополучие за страната ни и мир за света!
Хората отброяваха секундите до настъпването на новата година
Как новата година да ни донесе повече късмет?
Ще е на площад Батенберг
Калоферов показа нестандартния си костюм за новогодишната нощ
Австралия отваря шампанското, в Самоа ще са последните
Метрото и основните линии ще работят