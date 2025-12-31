Ето в кои градове посрещнаха 2026 г.

Сингапур, Пекин, Токио и Сеул бяха сред градовете по света, които вече посрещнаха Новата година, предаде ДПА и БТА.

Пекин организира грандиозно светлинно шоу, а множеството посрещна Годината на Огнения кон с барабанни ритми.

В Хонконг преходът към новата година беше отбелязан по-сдържано. Хората отброяваха секундите до настъпването на новата година, тъй като традиционните фойерверки над пристанището Виктория бяха отменени след смъртоносния пожар през ноември, при който загинаха 161 души.

Сингапурците също се насладиха на фойерверки в Марина Бей, с блестящия силует на града на заден план.

Междувременно Япония и Южна Корея организираха традиционни церемонии с биене на камбани, а танцьори в Сеул посрещнаха 2026 г.

В Тайланд река Чао Прая в Банкок беше в центъра на празненствата в града в полунощ.

Сидни отбеляза 2026 г. с огромен фойерверк около емблематичния Харбър Бридж и Операта, само две седмици след смъртоносната стрелба на плажа Бонди.



Празненствата на известния плаж Бондай бяха отменени след нападението над еврейско събиране по повод Ханука, при което загинаха 15 души.

Около 7300 жители на атола Киритимати в Южния Тихи океан бяха първите, които посрещнаха Новата година в полунощ, която за тях настъпи в 10:00 часа по Гринуич.

Атолът с площ от 320 кв км и лагуни принадлежи на островната република Кирибати, която има няколко часови зони и се простира по екватора в средата на Южния Тихи океан.

Само 15 минути по-късно, островите Чатъм, които принадлежат на Нова Зеландия, бяха следващите, които посрещнаха Новата година.

Островите, с население от малко над 700 души, се намират на около 800 км източно от Нова Зеландия и имат своя собствена часова зона.

В 11:00 ч. по Гринуич Нова Зеландия и островните държави Самоа и Тонга също отпразнуваха Новата година.

В Нова Зеландия забележителностите на най-големия град Окланд бяха в центъра на сложни светлинни шоута и фойерверки – най-вече 328-метровата "Скай Тауър", най-високата кула в южното полукълбо.

Светлинни шоута и музика отбелязаха събитието и в столицата Уелингтън.

Американска Самоа, разположена само на 220 км източно от Самоа, от другата страна на международната датова линия, ще бъде последното населено място на Земята, което ще посрещне Новата година, отбелязва ДПА

