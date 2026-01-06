Гл. комисар Джартов посочи има ли опасност заради ветровете

Общество

Превенцията трябва да бъде водеща пред реагирането, каза още той

06 яну 26 | 8:02
Фатме Мустафова

Александър Джартов посочи каква е картината в страната.

Ситуацията е сравнително спокойна в рамките на сезона, вече отминаха силните ветрове. Превенцията трябва да бъде водеща пред реагирането. Това заяви директорът на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" гл. комисар Александър Джартов пред БНТ.

„На 31 декември бяха два пъти повече произшествията от миналата година. В рамките на празничните дни тенденцията е 20% повече да бъдат пожарите. Сред причините са непочистени комини, неправилно боравене с огън“, подчерта той.

Посъветва отоплителните уреди тип „духалки” да се включват директно в електропреносната мрежа, а не в разклонители.

„Пожароопасният сезон продължи близо три месеца, което е необичайно. Причините бяха засушаването, липсата на дъжд. Броят на пожарите е сравнително константен – до 250 на денонощие, което е много“, допълни още шефът на пожарната.

Специализираната летателна техника за гасене на пожари е по-ефективна, отбеляза той, като уточни, че хеликоптерите са по-ефективни от самолетите.

