Отиде си знаков композитор - създаде "Ветрове" за Лили
Георги Красимиров-Герасим остави творчество и като продуцент и режисьор
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Георги Красимиров-Герасим остави творчество и като продуцент и режисьор
Според прогнозите на синоптиците едни от най-силните ветрове ще вилнеят в Русе
Затвориха ски зоната в Пампорово
"Горети" парализира континента - урагани и адски сняг
Превенцията трябва да бъде водеща пред реагирането, каза още той
Няма пострадали хора
Жълт код за страшни ветрове
По Черноморието ще духа умерен до силен вятър
Ето какво ще ни донесе новия студен атмосферен фронт
Идва нова аномалия, която ще ни изправи на нокти
"На фона на очакваните "горещини" зимата не си е тръгнала!", посочват синоптиците любители.
Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София - около 1°
НИМХ издава червен код за предупреждение
Жълт код за опасни горещини в 12 области
Идват ветрове и дъждове
Прогноза на Meteo Balkans
В началото на новата седмица ще бъде много ветровито и топло за началото на февруари
През следващото денонощие ще бъде ветровито със силен и бурен северозападен вятър
За събота прогнозите са за силни дъждове и вятър в Северна Гърция
Денят ще започне със слънце