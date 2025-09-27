Времето в неделя: Две Българии

През следващото денонощие България ще се раздели на две като метеорологични условия

- западната и централната част ще останат под значителна облачност с превалявания, докато източните райони ще се радват на предимно слънчево време, съобщава "Метео България".

В североизточните райони на страната облачността ще намалее значително през нощта. Това ще доведе до сериозен спад в температурите и първи локални слани в Разградско, Шуменско и Добричко.

В останалите части на България минималните температури сутринта ще бъдат между 7° и 14°С, а максималните стойности през деня ще достигнат от 14° до 19°С. В район на Сандански, Петрич и Горнотракийската низина жителите ще се радват на малко по-високи температури.

Валежи и вятър

Западна и Централна България ще останат под въздействието на облачна система, която ще донесе предимно слаби превалявания с прекъсвания, като по-интензивни ще бъдат в късния следобед и вечерта. Планинските райони могат да очакват гръмотевици и по-силни дъждове.

Вятърът ще бъде слаб през нощта и умерен през деня. По Черноморието ще духа умерен до силен вятър с посока от изток-североизток.

