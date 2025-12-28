Бурята удря с пълна сила! Оранжев код за опасен вятър в половин България

Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупреждение от втора степен – оранжев код, за силен и бурен северозападен вятър в 12 области на страната. Очакваните пориви са между 25 и 30 метра в секунда. В останалата част от България е в сила предупреждение от първа степен – жълт код, при който поривите могат да достигнат до 24 метра в секунда.

Оранжевият код важи за областите Видин, Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч, Сливен, Габрово, София-област, Пазарджик, Пловдив, Благоевград и Монтана. Метеоролозите предупреждават, че при такъв тип опасно време е необходимо повишено внимание и готовност за сериозни последици.

„При оранжев код за силен вятър трябва да се очакват структурни повреди, изкоренени дървета и реален риск от наранявания вследствие на летящи предмети. Възможни са и смущения в електроснабдяването“, посочват от НИМХ в официалната си информация.

От Планинска спасителна служба към Български Червен кръст допълват, че обстановката във високата планина е изключително тежка. Температурите са отрицателни, има мъгла и силен до ураганен вятър, който на места надхвърля 100 км/ч.

Условията за туризъм са лоши, като много от съоръженията във високопланинските курорти няма да работят именно заради бурния вятър. Спасителите предупреждават и за повишена опасност от лавини, тъй като силните пориви създават предпоставки за навявания и нестабилна снежна покривка.

От ПСС призовават хората да се въздържат от планински преходи и да следят внимателно прогнозите и предупрежденията, докато екстремната метеорологична обстановка продължава.

