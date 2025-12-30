Вижте кой празнува рожден ден днес

Рожден ден днес има празнуват:

Димитър Павлов, радио и тв водещ

Красимир Събев, депутат

Проф. Светослав Овчаров, сценарист и режисьор

Станислав Владимиров, кмет на Перник

Юри Лазаров, журналист

Васил Върбанов, журналист, радио и тв водещ

Ивайло Гаврилов, бивш волейболист

Д-р Тинка Данчева, управител на ДКЦ „Софиямед”

Д-р Илия Мангъров, д.м., началник Отделение по неонатология в УМБАЛ „Софиямед“

