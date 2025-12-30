Вижте кой празнува рожден ден днес

Рожден ден днес има празнуват:
Димитър Павлов, радио и тв водещ
Красимир Събев, депутат
Проф. Светослав Овчаров, сценарист и режисьор
Станислав Владимиров, кмет на Перник
Юри Лазаров, журналист
Васил Върбанов, журналист, радио и тв водещ
Ивайло Гаврилов, бивш волейболист
Д-р Тинка Данчева, управител на ДКЦ „Софиямед”
Д-р Илия Мангъров, д.м., началник Отделение по неонатология в УМБАЛ „Софиямед“
