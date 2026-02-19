Взеха много важно решение, засяга шофьорите

Конституционният съд (КС) установи противоконституционност на разпоредбата от Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, с която се въвежда ограничение за извършване на преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство при неплатени глоби или имуществени санкции за нарушения, извършени със същото превозно средство, съобщиха от КС.

Разпоредбата беше оспорена от омбудсмана, преди да е влязла в сила на 6 май 2025 година. Решението е взето единодушно от всички конституционни съдии.

В мотивите си Конституционният съд отбелязва, че ефектът, който би се постигнал след влизане в сила на оспорената разпоредба, е периодичният преглед за техническата изправност на пътно превозно средство като мярка за безопасност на движението по пътищата и за опазване на околната среда да стане и способ за принуда за изпълнение на определени публични задължения.

Санкционирането на длъжника в случая е чрез ограничаването му при изпълнение на негово законово задължение, което само по себе си е ограничение на собствеността, установено в обществен интерес. Предвид това няма как да се приеме, че е постигнат баланс между обществения интерес и защитата на основните права, а в случая са противопоставени два обществени интереса – безопасността на движението по пътищата и събирането на публичните вземания, се заявява в съобщението.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com