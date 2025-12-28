Вятър до 90 км/ч връхлита страната, но снегът пак закъснява

С преминаването на студен атмосферен фронт неделният ден ще бъде под знака на силния вятър. В много райони на Западна и Централна България, както и по южните склонове на Стара планина, се очакват мощни северозападни пулсации със скорост до 80-90 км/ч. Усещането за студ ще се засили, въпреки че реалните температури няма да паднат рязко. Това съобщи пред Нова телевизия климатологът Симеон Матев.

Температури без истинска зима

Дневните стойности ще се задържат между 2 и 7-8 градуса, което остава над типичното за края на декември. През деня облачността ще се увеличава, като на места в Североизточна България, в централните и източните части на Стара планина, в Предбалкана и в Странджа са възможни превалявания от дъжд и сняг. Валежите обаче ще са краткотрайни и локални, без сериозно натрупване.

Новогодишна седмица с вятър и слънце

Първите дни от новата година ще започнат с ветровито, но сравнително слънчево време. Сутрините ще са мразовити с температури между 0 и минус 5 градуса, докато следобедните ще се движат от 2 до 7-8 градуса. Около 31 декември и 1 януари облачността ще бъде динамична, а в Северна България на места ще превали слаб сняг. Вятърът ще остане фактор, а минималните температури в ранните часове могат да паднат до минус 10 градуса.

Затопляне, после валежи

Според ранните прогнози между 3 и 4 януари се очертава временно затопляне, което ще повлияе и на характера на валежите. В периода от 6 до 9 януари се очаква по-валежна обстановка, но първоначално преваляванията ще са предимно от дъжд. Едва след последващо понижение на температурите условията ще позволят преминаване към сняг.

Курортите чакат студа

По темата за снега в планинските курорти Симеон Матев посочи, че до 2-3 януари температурите ще са подходящи за производство на изкуствен сняг. Той уточни, че настоящият декември е с около 2-3 градуса по-топъл от обичайното, макар изминалата година да не е най-топлата в историята. „Имали сме поне 3-4 по-горещи години“, отбеляза климатологът и допълни, че годината приключва с нормални количества валежи – но без истинската зимна стабилност, на която разчитат курортите.

