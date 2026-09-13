Вятър до 90 км/ч връхлита страната, но снегът пак закъснява
Студеният фронт носи бурни пориви, а затоплянето охлажда надеждите на курортите
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Студеният фронт носи бурни пориви, а затоплянето охлажда надеждите на курортите
Комплексът ще се отоплява с еко пелети, ще бъде въведено разделно събиране на отпадъци, каза Александра Ковачка
Лифтове, хотели и резервации са налице, но планината отказва да съдейства
Фискалните инспектори установиха 350 нарушения от старта на зимната контролна кампания
Министерството на туризма очаква 5% ръст през този зимен сезон спрямо 2024 година
Откриват сезона за студентския празник
Председателят на Комисията по туризъм в НС Ертен Анисова възстанови диалога с бранша
Израел по принцип е един от основните пазари, с които се работи
Ето какво обявиха зимните курорти
Климатичните промени влияят страшно много върху бизнеса
Имаме изключителен ръст на туристи, казва доц. д-р Румен Драганов
Най-много резервации за празничните дни има в базите в Пампорово и Банско
Какъв зимен сезон очаква министърът на туризма Илин Димитров
Разчитаме на късни резервации от чужбина
Заедно с това и безплатни уроци по ски
Вицепремиерът Николова представи страната ни в Истанбул
Няма да бъдат отваряни до края на сезона
Запечатват до месец обекти за неиздадени касови бележки
Отстъпките са между 10 и 15 процента до края на месеца
Стотици инспектори на НАП ще извършват скрити и явни наблюдения, инвентаризации на наличните стоки и проверки за отчитане на оборотите...