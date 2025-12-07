Българските курорти стартират зимата „на пауза“

Предварителната подготовка за зимния сезон в България е приключила, но времето се оказва най-големият противник на ски индустрията. Високите температури и символичният сняг блокират откриването на сезона, а лифтове, хотелиери и туристи чакат студен фронт, за да може първите писти да бъдат отворени.

Курорти, които чакат зимата

В Боровец, Пампорово и Банско зимата все още не е донесла реална снежна покривка. В най-високите части на Боровец има лек слой естествен сняг, който само напомня за сезона, но не е достатъчен за ски. Изпълнителният директор на Бороспорт Ивайло Цветков уточнява, че снежните инсталации са в готовност, но без стабилни минусови температури под -4 градуса, и то за около седмица, е невъзможно да се произведе изкуствен сняг.

„Заснежаването с технически сняг не е евтин процес, но е сърцето на всеки съвременен ски курорт. Разширяваме инсталацията от години, за да не разчитаме само на естествен сняг“, подчертава Цветков пред бТВ. Цените за лифт карти от 16 декември в предварителна продажба са 100 лева - около 5 процента над миналогодишните.

Подготовката на сезонните съоръжения е завършена, но очакванията са зимните спортове да стартират едва във втората половина на месеца.

Пампорово е готово, но без студен фронт няма писти

В Пампорово техниката е преминала всички проверки, но високата влажност и положителните температури блокират работата на снежните оръдия. Директорът на ски зоната Димитър Герджиков посочва, че прогнозите засега не показват период с достатъчно ниски температури, за да започне заснежаването. Курортът е планирал откриване на 20 декември, а цените в предварителна продажба са най-ниски сред трите зони - дневната карта е 88 лева, по-ниска от предходната година.

Хотелиерите вече имат резервации, включително от чуждестранни туристи, но много от тях изчакват до последния момент, за да се убедят, че пистите ще работят. „Ако има сняг и писти, сезонът ще започне. Иначе на трева няма как да открием“, обяснява хотелиерката Екатерина Дафовска.

Банско също е на изчакване

Банско очаква първия сериозен сняг и официално обявява старт на 13 декември. Въпреки несигурната зима, сезонната карта остава без промяна - 1700 лева, същата като миналата година. Курортът не е предоставил интервю, но информацията е потвърдена от официалните му канали.

И трите основни зимни дестинации имат готовност да посрещнат туристи незабавно, но климатичните условия оставят старта на пауза. Ако температурите паднат и започнат снеговалежи, пистите могат да бъдат подготвени в рамките на часове. Дотогава обаче курорти, хотелиери и хиляди любители на зимните спортове остават в очакване на единствения фактор, който не подлежи на организация - природата.

