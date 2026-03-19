ЕЦБ задържа лихвите непроменени въпреки войната и скъпата енергия

Европейската централна банка (ЕЦБ) запази основните си лихви без промяна, въпреки че войната в Близкия изток вече качва цените на енергията и връща инфлационния натиск в еврозоната. Решението беше очаквано, но идва в момент на рязко влошена среда, в която Франкфурт едновременно вижда риск от по-високи цени и по-слаб растеж.

ЕЦБ остави депозитната лихва на 2%, а сигналът беше ясен - банката не бърза, но е в повишена готовност. Пазарите вече четат това като предупреждение, че цикълът на спокойствие може да е към края си.

Лихвите остават, но тонът е по-тревожен

След двудневното си заседание ЕЦБ остави без промяна трите основни ставки - 2% по депозитното улеснение, 2,15% по основните операции по рефинансиране и 2,40% по пределното кредитно улеснение. Това е поредно решение за изчакване, след като институцията вече беше свалила лихвите от върха от 4%, достигнат през 2023 г. на фона на предишната инфлационна вълна.

От Франкфурт обаче не скриха, че войната в Иран и ударите по енергийна инфраструктура са променили картината. Банката посочи, че конфликтът значително увеличава несигурността пред икономическите перспективи и носи едновременно риск от по-висока инфлация и от забавяне на растежа в еврозоната.

Инфлацията тръгва нагоре, растежът надолу

Новите прогнози на ЕЦБ вече отразяват енергийния шок. Средната инфлация в еврозоната се очаква да достигне 2,6% през 2026 г., след което да се понижи до 2% през 2027 г. и 2,1% през 2028 г. Базисната инфлация също остава по-висока от желаното - 2,3% през 2026 г., 2,2% през 2027 г. и 2,1% през 2028 г.

Паралелно с това ЕЦБ ревизира надолу очакванията си за икономическия растеж. БВП на еврозоната вече се очаква да нарасне с 0,9% през 2026 г., с 1,3% през 2027 г. и с 1,4% през 2028 г. Причината е натискът от по-скъпите суровини, по-слабите реални доходи и влошеното доверие.

Пазарите вече залагат на нови увеличения

Макар че на това заседание нямаше изненада, финансовите пазари рязко промениха очакванията си за следващите месеци. Ройтерс съобщава, че инвеститорите вече калкулират поне две увеличения на лихвите до края на 2026 г., ако енергийният шок се окаже по-траен. Bloomberg преди дни също отчете разминаване между по-предпазливите икономисти и все по-ястребовите пазарни очаквания.

Това обръщане не е случайно. След ударите в региона петролът Брент скочи рязко над 115 долара за барел, а в отделни моменти доближи и 118 долара, което автоматично засили опасенията за вторичен инфлационен ефект върху транспорта, храните и индустрията.

Какво казват анализаторите

Германският институт ZEW предупреди, че войната в Иран вече променя парично-кредитната среда и връща на масата риска от повторение на грешките от 2021-2022 г., когато ЕЦБ беше критикувана, че е реагирала твърде бавно на инфлационния шок. Според института сегашната банка ще бъде много по-предпазлива и по-склонна към ранна намеса, ако цените на енергията останат високи.

Подобен сигнал идва и от пазара. Пред Bloomberg икономистът на Nomura Анджей Щепаняк отбеляза, че подобни резки движения непосредствено преди решения на централните банки са редки, но времената вече не са нормални. Именно затова дори ограничен ястребов сигнал от страна на Кристин Лагард може да доведе до нови резки движения в краткосрочните лихви и облигациите.

ЕЦБ не е сама в режима на изчакване

Решението на Франкфурт се вписва в по-широка картина. Федералният резерв на САЩ също остави лихвите без промяна и предупреди за „висока несигурност“ заради Близкия изток, а Bank of England задържа ставките на 3,75% именно заради новия инфлационен риск от войната. Швейцарската и японската централна банка също не промениха курса, но признаха, че поскъпването на петрола усложнява сметките им.

Така ЕЦБ засега не вдигна лихвите, но спокойно решение в това няма. Реалното послание от днешното заседание е, че еврозоната влиза в нов период на нервност, в който всяко движение на петрола и всяка нова атака в Близкия изток могат да обърнат курса на паричната политика много по-бързо, отколкото пазарите допуснаха само преди няколко седмици.

