ЕЦБ задържа лихвите непроменени въпреки войната и скъпата енергия
Франкфурт не пипна цената на парите, но предупреди за по-висока инфлация и по-слаб растеж
Следете всички новини, анализи и коментари за Основна Лихва. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Франкфурт не пипна цената на парите, но предупреди за по-висока инфлация и по-слаб растеж
Банката спира да обявява нещо, което правеше години
Длъжниците към хазната получават глътка въздух
Свързано е с основната лихва
Това е третото поредно понижение на основната лихва
Централният депозитар с решение за основния лихвен процент
Основната лихва е важна за изчисляването на лихвата върху просрочените задължения
Основният лихвен процент (ОЛП) в България падна до рекордните за всички времена 0,00%. Българската народна банка (БНБ) обяви, че този ОЛП влиза в сила...
Франкфурт. Европейската централна банка остави основната лихва в еврозоната непроменена на рекордно ниското ниво от 0,25%, въпреки изключително нискат...
Франкфурт. В следващите шест месеца кризата в Украйна едва ли ще се отрази много сериозно на енергийния сектор в Европа. Това смята шефът на ЕЦБ Марио...
Франкфурт. Европейската централна банка остави основната лихва в еврозоната на 0,25% въпреки свитата инфлация в страните от валутния съюз. През януар...
Франкфурт. Европейската централна банка понижи прогнозата си за инфлацията в еврозоната, предаде Асошиейтед прес. ЕЦБ очаква 1,1% инфлация при предишн...
Марио Драги очаква възстановяване на икономиката през втората половина на годината