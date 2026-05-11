„УниКредит за ЦИЕ“ разширява достъпа до финансиране за бизнеса с нов ресурс от 2,6 млрд. евро 

УниКредит дава старт на нов етап от инициативата „УниКредит за ЦИЕ“, с която разширява подкрепата си за микро, малките и средните предприятия в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). До края на 2027 г. групата ще осигури над 2,6 млрд. евро финансиране при облекчени условия, насочено към развитието на бизнеса в региона.

Инициативата обединява финансови решения, консултантска подкрепа и инструменти с гаранции, като основната ѝ цел е да подпомага компаниите в процесите на растеж, иновации и преход към по-устойчиви бизнес модели. Разширяването ѝ е част от стратегическата рамка UniCredit Unlocked, чрез която банката цели да ускори качествения си растеж и да създава стойност за своите над 20 милиона клиенти в Европа.

Новият етап се реализира в партньорство с водещи европейски институции – Европейския инвестиционен фонд, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие, както и с подкрепата на национални програми. Чрез общо 35 гаранционни линии ще се улесни достъпът до по-изгодно финансиране за бизнеса в България и още осем държави от региона.

За компаниите това означава по-ниски изисквания за обезпечение, по-добри ценови условия, по-бързи процедури и достъп до специализирана експертна подкрепа.

Фокусът на програмата е върху ключови области като енергийна ефективност и устойчивост, дигитализация и иновации, развитие на местните вериги за доставки и разширяване на достъпа до финансиране за предприемачи, включително жени и млади хора.

От старта си през 2024 г. „УниКредит за ЦИЕ“ вече е осигурила над 2 млрд. евро ново финансиране чрез гаранционни програми, като е подкрепила повече от 18 000 компании в региона.

Успоредно с това банките от групата на УниКредит продължават да играят активна роля в подкрепата на реалната икономика, като само за последната година са предоставили кредити за около 15 млрд. евро на близо 430 000 микро-, малки и средни предприятия в ЦИЕ.

„С този нов ресурс от 2,6 млрд. евро, заедно със силните ни партньорства в Европа и подобрения ни модел на работа, ще можем да подкрепим още повече предприемачи в техните усилия за растеж, иновации и зелен преход. Това е в пълно съответствие със стратегията ни да ускоряваме устойчивия растеж и да предлагаме най-добрите решения за нашите клиенти в региона“, коментира Теодора Петкова, директор на УниКредит за ЦИЕ.

УниКредит за ЦИЕ в България

УниКредит Булбанк има готовност да подкрепи малкия бизнес в България с кредити на обща стойност близо 923 млн. евро, обезпечени чрез гаранционни инструменти от местни и европейски фондове. Инициативата е част от стратегическата рамка „УниКредит за ЦИЕ“, като в България тя се реализира чрез три основни направления: финансиране, плащания и консултиране.

В областта на финансирането банката предлага широк набор от решения за микро-, малки и средни предприятия, както и за лица на свободни професии. Акцент е поставен върху подкрепата за млади предприемачи, жени в бизнеса и хора в неравностойно положение, както и върху стимулирането на заетостта. Специално внимание се отделя на бизнеса в селските райони и на компаниите, които преминават към по-устойчиви и конкурентоспособни модели.

Сред ключовите инструменти е програмата за кръгова икономика, реализирана съвместно с Фонда на фондовете, която осигурява портфейлна гаранция и възможност за безвъзмездна помощ. Общият ѝ ресурс достига 326 млн. евро, допълнен от 30 млн. евро грантово финансиране. Банката предлага и гаранционни схеми с Националния гаранционен фонд (около 82 млн. евро), както и по линия на InvestEU чрез Европейския инвестиционен фонд с потенциал за финансиране от около 316 млн. евро, насочени към иновации, дигитализация и зелени технологии.

Допълнителни възможности се предоставят чрез партньорства по InvestEU с Европейската банка за възстановяване и развитие и Българската банка за развитие, които ще осигурят общо още 200 млн. евро за зелени инвестиции, енергийна ефективност, възобновяема енергия и устойчив транспорт.

В допълнение към финансирането, УниКредит Булбанк предлага гъвкави решения за разплащания чрез пакетни програми, съобразени с нуждите на бизнеса.

Банката предоставя и експертно консултиране чрез специализиран екип по европейски програми, който подпомага клиентите при избора и структурирането на най-подходящото финансиране.

Дигитализацията е ключов елемент в обслужването – чрез дистанционен модел и платформата Булбанк Онлайн, отличена от Global Finance за „най-широк продуктов обхват“ в България, клиентите получават бърз, удобен и сигурен достъп до банкови услуги. Това позволява на компаниите да се фокусират върху развитието на бизнеса си, без необходимост от физически посещения в клон.

„В УниКредит Булбанк виждаме ежедневно колко важен е достъпът до навременно и гъвкаво финансиране за развитието на бизнеса. Чрез тази инициатива ще продължим да подкрепяме българските компании в процеса им на трансформация. Приемаме това като дългосрочен ангажимент към икономиката на страната и към нашите клиенти“, заяви Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

