България няма да влиза в антидрон проекта на НАТО за 40 млрд. долара
Димитър Стоянов предупреди, че дублирането на способности ще разпилее ограничения ресурс за отбрана
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Димитър Стоянов предупреди, че дублирането на способности ще разпилее ограничения ресурс за отбрана
НАДРБ изгражда противопожарни депа, предоставя оборудване и обучава местните общности с подкрепата на Фондацията на Кока-Кола ХБК
И в тазгодишното издание има такива от всички региони на страната, малки, средни и големи населени места
За първото място в инициативата за устойчиво развитие се състезаваха близо 80 екообещания на деца и ученици от цяла България
Инициативата обединява финансови решения, консултантска подкрепа и инструменти с гаранции
Макрон събра десетки държави без участие на Вашингтон и показа нов курс в геополитиката
„Смес от плодове и зеленчуци” дава възможност на клиентите да пестят средства и да подкрепят каузата за по-малко хранителни отпадъци
Инициативата се провежда за 16-та поредна година
Инициативата е част от ангажимента на УниКредит към устойчиво образование, равен достъп и социално развитие чрез иновативни дигитални решения
След старта в Букурещ програмата ще обхване още държави от региона през 2026 г.
Приемът на заявленията стартира на 18 септември 2025 г.
Столицата ще посрещне празника си с повече от 50 събития
Започват записванията за участие в инициативата „Влез в зеления кръг“ по програма „Екоучилища“ за новата учебна година
Компанията предоставя безвъзмездно над 30 000 литра минерална вода за кръводарителите
За маратона #СценаБезГраници в столицата идват артисти от осем държави
Инициативата продължава
Кампанията има за цел да осигури на трапезата на всеки дом
Lidl предоставя стипендии за петима участници в програмата
Кординаторът й се изказа
Карлсберг България, под чиято шапка е „Пиринско“, се включи и в инициативата на бТВ „Да изчистим България заедно“