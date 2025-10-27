„Образование без раници“ спечели финансиране от 1 070 000 евро от Фондация УниКредит

Българската неправителствена организация „Образование без раници“ е големият победител в последното издание на програмата Edu-Fund на фондация УниКредит. Проектът бе избран сред десетки предложения в рамките на цялата Група, като за неговата реализация фондацията предвижда финансиране в размер на 1 070 000 евро. Благодарение на тази подкрепа, програмата „По-добри по математика с Кан Академия“ ще обхване 50 нови училища в цялата страна през следващите три години.

Фондация УниКредит предоставя възможност на неправителствени организации, ангажирани с подобряване на образованието, да кандидатстват със свои проекти чрез платформата UCF Edu-Fund. Общият финансов ресурс възлиза на 14 млн. евро и е предназначен за инициативи в областта на образованието за млади хора. Програмата обхваща страни от Централна и Източна Европа, както и Италия, и е насочена към ученици на възраст между 11 и 19 години.

„В УниКредит сме дълбоко убедени, че качественото и приобщаващо образование е основата на устойчивото развитие, социалната справедливост и икономическия напредък. Подкрепата към „По-добри по математика с Кан Академия“ е израз на нашата стратегическа визия — да създаваме реални възможности за растеж, като предоставяме равен достъп до иновативни дигитални решения и насърчаваме социалното включване. Затова сме щастливи, че чрез това финансиране инициативата на „Образование без раници“ ще има възможност да се разгърне и да достигне до децата, за които знанията са решаващи за тяхното бъдеще “, сподели Цветанка Минчева, Главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

„По-добри по математика с Кан Академия“ е тригодишна програма за въвеждане на платформата Кан Академия в училищата с цел подобряване на уменията и резултатите на учениците по математика. Обхваща учебните години 2025/2026, 2026/2027 и 2027/2028. Платформата Кан Академия се използва в десетки класни стаи в страната - в програмата с фокус математика в предишните 2 години бяха включени 12 училища в страната, а с новата подкрепа от Фондация УниКредит и платформата UCF Edu-Fund от тази есен те са вече 27 и предстои разширяване през следващите години.

„За нас модернизирането на образованието чрез дигитални инструменти като Кан Академия е мисия от над 10 години. Благодарение на подкрепата от Фондация УниКредит, програмата „По-добри по математика с Кан Академия“ ще достигне до още десетки хиляди ученици в България, като ще улесни преподавателите в клас, ще им помогне да индивидуализират работата с всеки ученик според нивото му; ще помогне на децата да наваксат пропуски и да повярват отново, че могат да са добри по математика. Това е ключът към решаване на масовия проблем с ниските резултати по математика в цялата страна. Всяко дете заслужава да учи с радост и да развие пълния си потенциал, за което му трябва таргетирана подкрепа – независимо къде живее или какви са обстоятелствата около него“, каза Розалина Лъскова от „Образование без раници“.

През септември тази година се проведе най-мащабното досега обучение на учители в рамките на „По-добри по математика с Кан Академия“, в което се включиха над 100 преподаватели от 16 училища, както и представители на регионалните управления по образование от София, Враца и Бургас.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com