Министър Вълчев посочи голям проблем сред учениците

Факт е, че имаме най-големи проблеми с мотивацията именно по математика и по природни науки. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на откриването на новоизграденото STEM пространство в ОУ „Св. Климент Охридски“ в село Скутаре, община Марица, област Пловдив.

“Радвам се, че днес вече откриваме STEM центрове в по-малки, средни и големи училища. Убеден съм, че тези STEM кабинети и центрове ще повишат мотивацията за изучаване на математика, природни науки и по-доброто разбиране на света. Ще развият важни умения като иновативност, креативност, творческо мислене”, каза министър Вълчев.

Към присъстващите на откриването на новото STEM пространство в училището в Скутре се обърна и директорът на ОУ “Св. Климент Охридски” Петър Славков.

“Пространство, което олицетворява посоката, в която се развива съвременното образование - към иновации, практическо знание, увереност в бъдещите технологични професии. Нашият STEM кабинет е създаден с ясната мисъл да засилва интереса и постижението на учениците в областта на природните науки, да развива тяхното творчество, иновативно мислене и да им предоставят възможност да изграждат умения, които ще бъдат ключови за тяхното бъдеще”, каза той.

Славков посочи, че новооткритият кабинет ще позволи на учениците да изследват света чрез реални експерименти, да откриват закономерности, да мечтаят смело и да развиват способности, които ще им помогнат да се справят в един динамичен, технологичен и непрекъснато променящ се свят.

“Вярвам, че в този кабинет ще се раждат идеи, които днес звучат смело, а утре ще бъдат реалност. Нека това място да стане дом на любопитните умове, на младите откриватели и иноватори. Нека бъде пространство, в което мечтите намират форми, а идеите - път. Тази инвестиция е инвестиция в бъдещето на нашите деца, в тяхното развитие, знания и увереност. Пожелавам на всички, които ще прекрачат прага му, да откриват, да мечтаят, да говорят и да постигат”, каза още директорът на училището.

Сред официалните гости на събитието бяха още депутатът Цвета Караянчева, Катя Тодорова, кмет на село Скутаре, Димитър Иванов, кмет на община Марица, Иванка Киркова, директор на Регионално управление на образованието (РУО) - Пловдив.

По-рано през деня министър Красимир Вълчев беше в Пазарджик, където беше на откриването на два SТЕМ центъра - Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт и в Средно училище "Петър Берон".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com