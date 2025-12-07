Шокиращи резултати! Аудиториите на университетите празни

Министерството на образованието извърши мащабна проверка във висшите учебни заведения в страната и резултатите предизвикаха истински шок. Много университети провеждат занятия пред полупразни или напълно празни аудитории, а редовната посещаемост изглежда вече не е норма. В държавни и частни вузове присъствието е по-ниско от очакваното, включително при специалности, смятани за най-престижни и най-трудни.

Празни аудитории в най-големия университет

Най-мащабната проверка е извършена в Софийския университет в дните между 6 и 7 октомври 2025 година. Комисията е посетила 39 зали в бакалавърските и магистърските програми. От общо 28 наблюдавани лекции осем са протекли без нито един студент, а средната посещаемост е едва 39 процента. При упражненията картината не е по-позитивна. От 11 наблюдавани занятия едно е било напълно празно, а средната посещаемост достига 39,1 процента.

МОН е препоръчало на ректорското ръководство да повиши контрола върху присъствието, да следи спазването на началните часове и да гарантира, че занятията се провеждат в обявените зали и в обявен формат.

Подобни данни са отчетени и в Пловдивския университет, където в периода от 28 до 31 октомври 2025 година средната посещаемост е 41 процента при лекции и също 41 процента при упражнения. Констатациите са описани в официален протокол.

Медицинските вузове също изпитват дефицит на присъствие

Изненадващо ниско присъствие се наблюдава и в медицинските университети, въпреки че медицината е една от най-предпочитаните специалности в страната. В Медицински университет София на 29 и 30 септември са наблюдавани 19 лекции, като една от тях е преминала без нито един присъстващ студент. Средната посещаемост е 42,6 процента. Упражненията показват по-висока ангажираност – 74 процента средно при 10 наблюдавани занятия.

Проверка в Медицински университет Пловдив между 28 и 31 октомври води до почти идентични изводи. Средната посещаемост при лекциите е 44,3 процента, а при упражненията – 75,3 процента.

Национален мащаб и тревожна тенденция

МОН е инспектирало редица други държавни и частни университети, като пълният анализ от проверките е публикуван на сайта на ведомството. Изводът е категоричен – аудиториите в голяма част от страната са далеч от предишните си нива на присъствие и изискват незабавни решения от ректорските екипи. Ведомството предупреждава, че ако тенденцията продължи, висшето образование ще загуби университета като място за обмен на знания, превръщайки лекциите в чиста формалност.

