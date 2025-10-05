Голяма промяна в университетите. Нови заплати
Ще се определят по различна формуля
Ще се определят по различна формуля
Холандия повежда, Австрия и Германия укрепват. Творческите специалности и AI печелят терен
Стажантите демонстрираха знания и ангажираност в ключови дейности и проекти
Профсъюзите искат гаранция за по-високи заплати във висшето образование
Студентите са доста по-напред в използването на изкуствения интелект, отколкото учебната програма по...
Министерството на образованието стартира програмата „Избирам да следвам в България“ за висше без па...
Концепцията беше обявена през предходните месеци от просветния министър Красимир Вълчев
Той пое ангажимент да бъде потърсен справедлив механизъм за таксите в бъдеще
Студентите в платена форма са заплашени да прекъснат обучението си
Програмата предлага възможност за реална работа по ключови проекти и събиране на практически опит
От 50 до 200% е увеличението на таксите за платена форма на обучение за новата академична година
Военните професионални колежи ще обучават и цивилни
За нас е важно да си партнираме с най-стария икономически университет в страната, казват от банката
Изпитите са по английски език и по физика
Те обаче се научиха да го използват по време на изпити, каза проф. Димитър Димитров
Било е обсъдено висшите училища да повишат тежестта на оценките по математика
Анализирани са данни за 14 131 университета от 183 държави, 2785 от тях са от Европа
Новият „Social room” е поредната успешно реализирана активност в рамките на партньорството
Ще насърчаваме обучението в специалности, които имат стратегическо значение за икономиката ни, каза...
Тенденциите във висшето образование са положителни, отбеляза министърът