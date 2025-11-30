8 декември поскъпва. Ще спрат ли новите куверти студентите

Стотици студенти от цялата страна ще пристигнат във Велико Търново и Арбанаси, за да отпразнуват 8 декември. Седмица преди празника хотелите, къщите за гости, механите и дискотеките вече са в готовност да ги посрещнат, като местата са почти напълно изчерпани, въпреки повишението на цените, съобщава бТВ.

Кувертите скочиха с 20% до 85 лева

"Очакваме гости - няколко групи от София и от Пловдив. Приготвили сме им традиционни ястия – кавърма, също така и капама", заяви Тодор Марков, управител на хотел с механа в Арбанаси. "Може би с 20% са по-скъпи от миналата година, което е абсолютно нормално, не представлява проблем за студентите", коментира той.

Марков уточни конкретните разходи: "Между 60 и 85 лева е куверт за вечеря. Между 100 и 140 лева е стая за двама".

Нощните клубове държат рамката на нормалното

Валентин Николов е управител на нощен клуб, който очаква стотици студенти за празника. "Както всяка година празникът се очаква да бъде доста мащабен, имаме резервации от цяла България. Подготвили са се с различни тематични елементи и награди през цялата вечер", каза той.

Въпреки общото поскъпване, той уверява, че в нощния клуб не са повишавали цените: "Спрямо цените ни нищо не сме завишавали, всичко е по рамката на достъпното и на нормалното, за да изкарат празника си добре".

По-истинският купон в общежитията и мерките за сигурност

Студенти като Надя Дукова, втори курс приложна лингвистика, обаче избират по-достъпния и според тях "по-истински" вариант. "Със сигурност в общежитията и може би и една дискотека най-вероятно. Доста по-хубаво е в общежитията и хората тук са доста по-готини, откъдето и да го погледнеш. Може би е по-реално, по-хубаво е, не е толкова пошло. По-истинско е", заяви тя.

Студентката Лаура Руменова пък обясни как протича купонът в общежитията, където празникът няма нито начален, нито финален час: "Взимаме си нещо за хапване, нещо за пиене. Забавляваме се, играем карти, играем настолни игри, пускаме си музика. Всеки си носи дали нещо за ядене, дали нещо за пиене - всеки си носи за себе си и си се събираме така."

Във Велико Търново и Арбанаси ще има засилено полицейско присъствие. Управителят на нощния клуб Валентин Николов увери, че са взети всички необходими мерки за безопасност: "Затова сме я удвоили [охраната]. По-голям поглед ще хвърлим върху входа на заведението, за да не стават масови струпвания и да има някакъв вид спречквания". Специален гост на един от най-бляскавите студентски купони в Арбанаси тази година ще е Галена, а купонът се очаква да продължи до късно през нощта.

