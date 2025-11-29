Мистерията се заплита! Изчезнало BMW от Втората световна война се оказа на...

Уникална кола изчезна по мистериозен начин.

Маниакално колекционерско BMW Isetta се оказа собственост на 79-годишна бургазлийка, според регистрите на КАТ.

Фамозната възрастна дама все още не се е явила в Пето РУ-Бургас, за да прибере законната си собственост, а и случаят става все по-заплетен, тъй като е образувано досъдебно производство за противозаконно отнет автомобил.

На 18 ноември синът на един от най-богатите хора в града - 22-годишният Мартин Каравълчев обявява парична награда за всеки, който подаде достоверна информация за автомобила.

Каравълчев-младши уточни, че красивото возило, произведено в Германия малко след Втората световна война, е било откраднато от паркомястото му в подземния паркинг на блок 159 в жк. "Лазур", ниво -1. Липсата му той установил на 1 ноември.

Само часове по-късно будна гражданка съобщи точното местонахождение на изчезналото "бижу" - покрито с чергило пред главния вход на Пето РУ в жк. "Лазур".

Тя уточни, че е наблюдавала от 12-ия етаж на близкия блок 70 как няколко униформени и цивилни полицаи са избутали яркожълтото двуместно "балонче" от кола на Пътна помощ до първото паркомясто на полицейското управление.

Информацията ѝ се оказала достоверна, потвърдена с видеозапис.

На следващия ден милионерският син написа благодарствено писмо, но в него не споменаваше и дума за наградата, пише Флагман.

Каква е цялата истина:

В показанията на Мартин Каравълчев пред инспекторите на Пето РУ той се представя за собственик и показва двата ключа на колата. Така е обявено и за издирване МПС-то в сводката на ОДМВР-Бургас.

Източник твърди, че всъщност красивото автомобилче е било паркирано неправилно, заемайки чуждо съседно място в подземния паркинг на блок 159 в тузарския комплекс. Собственикът на това паркомясто написал табелка с молба в срок от 24 часа БМВ-то да бъде преместено в коректните му очертания, в противен случай ще вземе мерки за репатрирането му.

Ден по-късно човекът наистина предприел тези мерки и заедно с още трима души на ръце изкарали мини автомобила на оживената улица "Адам Мицкевич".

"Извърших тези действия в пълното си право, проблемът беше обаче, че шофьорската врата бе отключена и имаше опасност в купето да влязат случайни хора, затова два дни по-късно лично се обадих в Пето РУ и им казах какво съм свършил.

Те предприеха незабавни мерки за установяване на собственика на този автомобил, доколкото разбрах, това е възрастна жена с инициали М. А. К. Какво се е случило по-нататък аз не знам и не ме интересува", каза източник.

Колата няма нито застраховка, нито автокаско, а собственичката му е бабата на Мартин Каравълчев.

Какво ще се стане оттук нататък екипът не е ясно, факт е обаче, че колата е все още под чергилото на паркинга на Пето РУ, а наблюдателната дама все не е получила обещаната награда.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com