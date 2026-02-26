Нова вандалска проява е извършена в района на парк ,,Тюлбето“

Неизвестни извършители са нанесли сериозни щети по беседката и прилежащото пространство, което е сред предпочитаните места за отдих на жители и гости на града.



На място се виждат изпочупени дървени пейки в беседката – част от носещите елементи са счупени, а седалките са изкъртени. Дървените части са откъртени с груба сила, което поставя под въпрос безопасността на съоръжението и налага спешен ремонт.



В непосредствена близост до беседката личат и следи от нерегламентирано палене на огън – обгорели дървени елементи, изгорели кабели и разпилени отпадъци. Освен материалните щети, подобни действия крият сериозен риск от възникване на по-голям пожар, особено в близост до гориста местност.



Община Казанлък ще предприеме мерки за възстановяване на щетите.



Посегателството върху обществено имущество е престъпление и подлежи на санкции.





