Нова вандалска проява е извършена в района на парк ,,Тюлбето“

Община Казанлък ще предприеме мерки за възстановяване на щетите

26 фев 26 | 14:02
53
Никол Симова

Неизвестни извършители са нанесли сериозни щети по беседката и прилежащото пространство, което е сред предпочитаните места за отдих на жители и гости на града.

На място се виждат изпочупени дървени пейки в беседката – част от носещите елементи са счупени, а седалките са изкъртени. Дървените части са откъртени с груба сила, което поставя под въпрос безопасността на съоръжението и налага спешен ремонт.

В непосредствена близост до беседката личат и следи от нерегламентирано палене на огън – обгорели дървени елементи, изгорели кабели и разпилени отпадъци. Освен материалните щети, подобни действия крият сериозен риск от възникване на по-голям пожар, особено в близост до гориста местност.

Община Казанлък ще предприеме мерки за възстановяване на щетите.

Посегателството върху обществено имущество е престъпление и подлежи на санкции.


