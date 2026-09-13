Гамени изсипаха боклук пред магазина на ЦСКА
Все още няма яснота кой е извършител на вандалския акт и каква е била причината за него
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Все още няма яснота кой е извършител на вандалския акт и каква е била причината за него
Нарушителите остават неизвестни, а железниците и МВР вече променят режима за охрана на скъпите композиции
Община Казанлък ще предприеме мерки за възстановяване на щетите
Всички задържани са били отведени в районни управления за изясняване на случая
Маскирани нямат право да ходят на протест, те трябва да се арестуват
И поясни кой ще ни вкара там, където ни е мястото
Запалиха с коктейли "Молотов" сградата на Европейската комисия
Режат кабели, спират интернета
Инцидентът поставя въпроси за сигурността в разгара на предизборната кампания
Иконата на надгробния кръст е изчегъртана
Тя е обявена за обект на световното наследство на ЮНЕСКО през 1987 г.
Категорично осъждаме опитите за саморазправа с футболисти, обяви клубът
Изложба на аниматронни динозаври стана обект на вандалски прояви
Вандали унищожават шатрите и билбордовете на патриотите
Поругаха къщите на двама лидери – републиканка и демократ
Нанесени са щети по сградата
Демонстранитите хвърляха яйца
Извикана е полиция, има съставен протокол и се води разследване
Целта е да изгонят децата, категоричен е Станислав Ангелов
Българи изписаха имената си върху скалните ниши в Метеора.