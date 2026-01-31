Софийски парк почерня от полиция! 20 с белезници

Полицейска акция е проведена в района на парк „Заимов“ в столицата, при която са задържани общо 20 души за вандалски прояви срещу общинска собственост. Това потвърдиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) за GlasNews.bg.

По информация на медията ни, при операцията са арестувани 3 пълнолетни лица и 17 непълнолетни, които са били установени да чупят и повреждат елементи от общинската инфраструктура в района на парка.

Всички задържани са били отведени в районни управления за изясняване на случая. На непълнолетните вандали са извикани родителите им, след което с тях са проведени разговори и са предприети съответните действия по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Пълнолетните лица остават в ареста, като по време на задържането част от тях са проявили агресивно поведение спрямо служителите на реда, научи още GlasNews.bg.

От СДВР потвърдиха за инцидента и уточниха, че по случая тече разследване, като се събират доказателства и се установява точният размер на нанесените щети върху общинската собственост.

Очаква се допълнителна информация след приключване на първоначалните процесуално-следствени действия.

