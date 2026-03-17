Брутален грабеж в столицата! Не е единствен

Брутално нападение е извършено в столичния квартал „Люлин“. Издирват се както извършителите, така и потърпевши, които да подадат сигнал.

По думите на пострадал, между 19.30 и 20 ч. на 1 март група от 12-15 души с маски и качулки са нападнали и ограбили излизащите от метрото на метростанция „Сливница“. Нападателите са използвали метални тръби, спрейове и боксове. Пътниците са били ограбени.

Този грабеж не е единствен.

Във Фейсбук се призовават всички потърпевши да подадат жалба за случилото се в полицията.

Информацията за всичко това в публикувана от потребителка в социалната мрежа, с която се е свързал единот ограбените.

Коментиращите изразяват недоумение защо информацията излиза толкова късно и защо хората са толкова изплашени, че да се оплачат.

Други пък изтъкват, че при подаване на сигнали за други престъпления полицията не им е оказала никакво съдействие.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com