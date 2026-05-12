На "Хемус": Шофьорите-шампиони по нарушения, единият на амфетамин

Тежкият инцидент на магистрала „Хемус“ е между влекач с прикачено полуремарке и автобус от линиите на междуградския транспорт, каза на брифинг комисар Мартин Цурински, зам.-началник на отдел „Пътна полиция“ при СДВР, съобщи bTV.

„Имаме един загинал пътник и шест хоспитализирани в здравни заведения, единият от които е с опасност за живота. Други 10 са прегледани и освободени с леки наранявания“, обясни той.

С опасност за живота е 69-годишна жена. Има пострадало и 3-годишно дете, то е било с майка си.За момента причините за катастрофата остават неясни и са в процес на изясняване.

„Това, което знаем за двамата водачи, е, че единият, който е управлявал автобуса, е придобил правоспособност през 1985 г. Той е роден 1967 г. До момента има информация за реализирани от него 45 нарушения на Закона за движение по пътищата“, каза Цурински.

През 2017 г. за 10 месеца е лишен от правоспособност за ПТП с алкохол.

Шофьорът на влекача е роден през 1982 г., а през 2000 г. е придобил правоспособност. До момента в картона му има 29 нарушения. През 2006 г. е лишен от правоспособност за един месец, а през 2008-а – за пет месеца.

Тези водачи следва да притежават професионална квалификация за управляваните от тях превозни средства. Контролът се осъществява от ДАИ“, обясни Цурински.

Предстоят разпити на свидетели, които да разкажат какво точно е станало. В района на инцидента няма видеонаблюдение.

На място са направени проби за алкохол и наркотици на шофьорите. Пробити за алкохол са отрицателни. Пробата на шофьора на влекача на полевия тест е отчела амфетамин и метамфетамин. Той е дал кръвна проба, чакат се резултатите.

Шофьорът е споделил, че употребява медикаменти във връзка с влошено здравословно състояние.

„Категорична проба за употребата на наркотици от страна на водача на влекача ще имаме, след като излезе химичния анализ на кръвната проба, която е дал“, поясни Мартин Цурински.

„Водачът на влекача е в добро здравословно състояние, докато този на автобуса е хоспитализиран“, уточни още той.

И двамата шофьори са задържани.

