На "Хемус": Шофьорите-шампиони по нарушения, единият на амфетамин
И двамата са задържани
Следете всички новини, анализи и коментари за Амфетамин. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
И двамата са задържани
той е един от задържаните с голямото количество амфетамин
Той ще остане в ареста най-малко 72 часа
Иззетите вещества са 10 317,89 грама амфетамин, 9,84 грама коноп и 34,80 грама хашиш
Засега няма информация за самоличността на българския гражданин
Ученик се озова зад решетките заради притежание на дрога. 18-годишният В.Б. от гоцеделчевското село Лъжница пътувал в кола със свой приятел. Към 23,3...
Пенсионерка е опитала да вкара наркотици в затвора в Пловдив. Сигналът е постъпил вчера в Първо РУ в града, предаде БГНЕС. Според информацията, при п...
Кърджали. При специализирана операция на РУ-Кърджали днес по обяд бяха открити и иззети над 25 кг таблетки, които при извършен тест са реагирали на ам...
Кърджали. 128 таблетки, които при извършен тест са реагирали на метаамфетамин, са били открити при операция на полицаи от РУ-Криково, съобщиха от ОД н...