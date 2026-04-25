Крими герой от Прехода изплува в полицейски екшън

Името на Иван Карабелов – фигура, позната от криминалните хроники на Прехода, отново изплува при полицейски арести. По информация на TrafficNews той е един от задържаните с голямото количество амфетамин след акция на отдел „Криминална полиция“ в Пловдив, проведена във вторник.

Съвместно с колегите им от сектор „Пътна полиция“ те предприели действия за спиране на два автомобила, движещи се по участък от третокласен път на територията на Пловдивска област.

Единият от водачите се подчинил на подадения сигнал със стоп палка, но другият продължил по пътя и се наложило да бъде спрян принудително след кратко преследване. Едновременно със задържането на двамата мъже е арестуван и трети, чиято кола била засечена на АМ "Тракия“.

Претърсени са били моторните превозни средства и адресите на задържаните. Намерени са общо около 2,6 килограма амфетамин, 0,4 грама кокаин и две електронни везни. Сред иззетите веществените доказателства са и сумата от над 3000 евро, вакуум машина и полиетиленови пликове и др. Един от тримата е и Иван Карабелов, който вече е обвиняем и оставен в ареста за срок до 72 часа.

Връзка с убийство

Арестът връща вниманието към дългогодишната му роля в наркотрафика и към едно от най-коментираните убийства от края на 90-те години – това на митническия служител Георги Дребчев.

Карабелов от години е свързван с разпространение на наркотични вещества, като името му неведнъж е попадало в разработки на Криминална полиция. Задържането му към днешна дата с толкова значително количество наркотик подсказва, че той вероятно не е спирал с престъпната дейност от години, въпреки, че получи голяма присъда за убийството на Дребчев.

Карабелов остава една от централните фигури в делото за убийството на митничаря. Престъплението дълго време остана неразкрито и се превръна в мащабно разследване цели 15 години. Дребчев, старши инспектор в отдел „Икономически режими“ в пловдивската митница, е застрелян на 13 юни 1999 г. с един куршум в гърба. Нападението става пред блок в жилищен район „Тракия“, в момент, в който мъжът се прибира към дома си.

Малко преди това той е паркирал автомобила си от другата страна на сградата и е минал през междублоково пространство, където е бил причакан. Свидетели по-късно разказват, че са чули отчаяните му викове: „Убиха ме!“.

Разследването, развило се години по-късно, очертава версия за поръчково убийство, свързано с наркотрафик. Според държавното обвинение, поръчката идва от бизнесмена Евгени Маринчешки, който по онова време се занимава с транспортна дейност и нелегално пренасяне на наркотици. В схемата участва и Карабелов, който според прокуратурата играе ролята на посредник.

Дребчев, от своя страна, е осигурявал безпроблемното преминаване на пратките през митницата. Конфликтът възниква, след като той започва да се съмнява, че не получава договореното възнаграждение и задържа част от стоката. Това, според обвинението, става причина да бъде „поръчан“, а главата му са били платени около 60 000 лева.

За извършител на убийството е посочен Божидар Атанасов, а Карабелов е обвинен като подбудител. Делото преминава през дълга съдебна сага. На две съдебни инстанции Карабелов е признат за виновен, като Апелативният съд му налага присъда от 15 години лишаване от свобода.

След като излежава част от наказанието си, през 2021 година той е освободен под домашен арест. Божидар Атанасов за убийството на Дребчев, а Иван Карабелов получава 15 години затвор като подбудител.

Шок и ужас

Името му се появява и в друга мащабна полицейска акция – операция „Шок и ужас“, проведена в град Съединение. Тогава над 200 служители на реда извършват масови обиски и задържания.

В рамките на един ден десетки адреси са претърсени, а повече от 50 души са отведени за разпит. Открити са наркотици и оръжие, а сред задържаните се оказват и местни бизнесмени, включително Карабелов. Акцията е провокирана от разследването на мистериозната смърт на млад мъж, при което органите на реда попадат на добре изградена мрежа за разпространение на дрога.

Именно в хода на тези разследвания започват да се разплитат и стари престъпления, включително убийството на Дребчев. Арестите на Божидар Атанасов и негов съучастник идват буквално дни преди изтичането на давностния срок.

Последвалите разпити и събрани доказателства затвърждават версията, която години наред циркулира в оперативните среди. Следва дълъг съдебен процес. През 2017 г. Окръжният съд постановява доживотна присъда с право на замяна за Божидар Атанасов за убийството на Дребчев.

На по-късен етап обаче Върховният касационен съд изменя наказанието на Атанасов по това дело, като заменя доживотния затвор с 20 години лишаване от свобода.

Паралелно с това, името на Божидар Атанасов е свързано и с друго брутално престъпление – разстрела на Огнян Харизанов, известен като Оги Лудия. На 17 август 2007 г. той е убит пред очите на семейството си във вилата си в местността Студенец. Разследването сочи, че убийството също е свързано с наркотици – изчезнала пратка кокаин по международен канал.

За този разстрел Божидар Атанасов получава втора доживотна присъда, която впоследствие е потвърдена и остава в сила. Така, въпреки че наказанието му за убийството на Дребчев е намалено на 20 години, той остава зад решетките до живот именно заради убийството на Оги Лудия.

