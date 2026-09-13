Какво трябва да знаете за спрея срещу мечки преди планински преход
Разумно е всеки турист да бъде добре подготвен
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Разумно е всеки турист да бъде добре подготвен
той е един от задържаните с голямото количество амфетамин
Бившият премиер е категоричен, че България отдавна е част от Европа и че „няма по-силен знак за това от членството ни в НАТО и ЕС“
Групата тръгва по покана на кмета на Сапарева баня
Вицепремиерът заяви, че добрата транспортна свързаност е основополагаща
Вицепремиерът посочи, че от българска страна вече са започнали подготвителните дейности
Добрата подготовка е важна
Посети фантастично място
Планината явно неудържимо привлича премиерите у на
Той и приятелите му са проверили дали наистина общината е почистила пътя в планината над София
Свидетели сме на деградация на лидерството
Хора-хищници изместиха интелигенцията в прехода, казва големият историк
Два големи риска по отношение на ИИ
Има само един недостатък
Напоследък често правил планински преходи
Редица редица недомислици и противоречия в Териториалните планове
Председателят на Асоциацията беше категоричен, че всичко трябва да се случва постепенно и плавно
Слага край на прехода
33 години след подпалването на сградата на Партийния дом в столицата, този случай остава като една от тайните на прехода
10 ноември беше успешен цирк на комунистите да спасят кожата