Съдът заседава в "Пирогов“ за трагичната гонка

Гледат мярката на единия от двамата шофьори, причинили тежката катастрофа на "Челопешко шосе" – Траян Филипов.

Вчера стана ясно, че другият шофьор, Васил Михайлов, е със счупен гръбнак и не е в състояние да участва в производството. Предстои му операция. Васил Михайлов е настанен в УМБАЛ „Св. Анна“.

Траян Филипов е настанен в „Пирогов“. Очаква се днес там да се проведе изнесено съдебно заседание в спешната болница.

Срещу двамата са повдигнати по две обвинения – за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство.

При тежкия сблъсък загинаха четирима души, а 17 бяха ранени. Още от самото начало основната версия на разследващите е за незаконна гонка.

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