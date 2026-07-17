Хванаха шофьор с 37 акта, без книжка, и друг-пил зад волана

154 тежкотоварни автомобила са проверени от началото на специализираната акция на МВР и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, която стартира на 13 юли. До момента са съставени 10 акта и 58 фиша, съобщиха на брифинг от полицията.

Актуални данни за резултатите от операцията представи комисар Мартин Цурински.

Хванаха шофьор с 37 акта и 98 фиша

Сред най-фрапиращите случаи е този на неправоспособен водач, спрян за проверка на 14 юли на Ботевградско шосе.

Мъжът е останал без книжка, след като са му били отнети всички контролни точки, но въпреки това продължил да управлява тежкотоварен автомобил.

При справката станало ясно, че в досието му вече фигурират 37 акта и 98 фиша за различни нарушения.

За случая е съставен нов акт.

Друг шофьор седнал зад волана след употреба на алкохол

Само ден по-късно – 15 юли, отново на Ботевградско шосе, проверяващите установили друг водач на товарен автомобил, който е шофирал след употреба на алкохол.

Пробата с дрегер отчела 0,67 промила алкохол в издишания въздух.

Проверяват основно тежките камиони

Специализираната операция е насочена към товарни автомобили с маса над 3,5 тона, като основният акцент е върху камионите над 12 тона.

Екипите на МВР и ИА „Автомобилна администрация“ проверяват техническата изправност на превозните средства, документите на водачите, спазването на правилата за движение, изпълнението на изискванията за безопасност при товарните превози.

Контролните действия продължават, като целта е да се ограничат тежките нарушения и да се повиши безопасността по пътищата.