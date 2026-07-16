Безобразие на "Тракия": Спряха три камиона със скъсани гуми

Мащабна акция срещу опасните тежкотоварни автомобили започна на автомагистрала „Тракия“, а резултатите още в първите минути се оказаха тревожни – половината от проверените камиони бяха с тежки технически неизправности.

Инспекторите са проверили шест тежкотоварни автомобила, като при три от тях са установени сериозно износени и скъсани гуми – неизправност, която може да доведе до тежки пътни инциденти, предава bTV.

Сред спряните от движение превозни средства има празен зърновоз, гондола и празна цистерна. И при трите камиона гумите са били в опасно състояние, което не позволява безопасното им движение.

Акцията след серия тежки катастрофи

Проверките се провеждат на фона на поредица от тежки инциденти с участието на тежкотоварни автомобили през последните месеци.

Катастрофите с тирове често имат сериозни последици заради голямата маса на превозните средства и високите скорости, с които се движат по магистралите.

Сред най-честите причини за подобни произшествия експертите посочват:

технически неизправности;

силно износени гуми;

неспазване на дистанция;

умора на водачите;

загуба на контрол над превозното средство.

В много случаи инцидентите с камиони водят до часове блокирано движение, огромни материални щети и сериозен риск за живота на останалите участници в движението.

Целта – опасните камиони да останат извън пътя

Контролът на автомагистрала „Тракия“ е част от засилените проверки на тежкотоварния трафик.

Основната цел е да бъдат установявани технически неизправни превозни средства, преди те да се превърнат в причина за тежка катастрофа.

Инспекторите подчертават, че подобни проверки ще продължат и през следващите дни, като акцентът ще бъде поставен върху техническата изправност на камионите и спазването на правилата за безопасност.