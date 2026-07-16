Три страници доклад от аутопсия заплитат мистерията „Петрохан“

Пет месеца след смъртта на шестима души край „Петрохан“ и връх Околчица криминалистът Иван Савов отхвърли официалната версия и заяви, че според него става дума за шесторно убийство. Той постави под въпрос продължителната охрана на хижата, кратките записи от камерите, съдебномедицинската експертиза на една от жертвите и напускането на страната от основния свидетел. По думите му твърде много елементи от случая не са получили убедително обяснение. На този фон прокуратурата реши да освободи местопрестъплението, тъй като всички необходими доказателства вече били иззети.

Официалната версия разделя трагедията на два отделни епизода. Според нея Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев са се самоубили край бившата хижа „Петрохан“. Седмица по-късно в кемпер под връх Околчица бяха намерени застреляни Ивайло Калушев, 22-годишният Николай Златков и 15-годишният Александър Макулев, като разследващите приемат, че там са извършени две убийства и едно самоубийство. Мотивите за смъртта на шестимата обаче все още не са обявени.

Версията за шесторно убийство

Иван Савов е категоричен, че предложеното обяснение не е доказано убедително нито пред обществото, нито пред специалистите. Според него не става дума за три самоубийства край хижата и за две убийства и самоубийство в кемпера, а за предварително планирано криминално престъпление. „Говорим за чисто криминално престъпление - убийство на шестима души“, заяви криминалистът пред бТВ.

Неговата теза е, че извършителите може да са пристигнали целенасочено, за да ликвидират цялата група. Савов допуска, че именно опасенията от появата на допълнителна информация са били причината достъпът до имота да остане блокиран необичайно дълго.

Близки на загиналите, включително майките на двама от тях, също не приемат версията за самоубийствата и подозират външна намеса. В публичното пространство беше разпространена и теза за педофилска секта, но според Савов тя е била поднесена сензационно и нито едно от подобни твърдения не е доказано категорично.

Свидетелят напуснал България

Още един необяснен детайл е съдбата на основния свидетел - човека, който открива първите три тела. Той е получил възможност да напусне страната, въпреки ключовото си място в хронологията на събитията.

Според Савов това допълнително заплита случая и поражда въпроса защо свидетел с толкова важно значение не е останал на разположение на разследването.

„Прекалено много неща са съшити с бели конци“, заяви криминалистът. Той подчерта, че не всяка информация по подобно разследване трябва да бъде публична, но почти нищо от съобщеното от прокуратурата и МВР не вдъхва достатъчно доверие.

Камерите показали само изрезки

Съмненията се засилват и от начина, по който бяха публикувани записите от охранителните камери. Вместо пълна последователност обществото видя отделни откъси с продължителност от няколко секунди до около минута.

Според криминалиста тези кадри не са изяснили движението на хората и автомобилите около хижата, а са създали още въпроси. Във всеки нов фрагмент били откривани детайли, които не се вписвали лесно в официалния разказ.

Единственото, което според Савов може да се приеме със сигурност, е, че обектът е бил строго охраняван. Това се виждало и от публично достъпни изображения на района.

Аутопсия само от три страници

Криминалистът заяви още, че е видял съдебномедицинската експертиза на един от намерените в кемпера. Документът бил само от три страници, като същинското описание на състоянието на тялото заемало приблизително една.

Според Савов подобен обем е крайно недостатъчен за толкова сложен и обществено значим случай. Той определи експертизата като изготвена проформа и предупреди, че повърхностното документиране може да остави без отговор важни въпроси за начина и времето на настъпване на смъртта.

Защо хижата беше пазена пет месеца

Савов постави под съмнение и необходимостта местопрестъплението да остане под непрекъсната полицейска охрана близо половин година. По думите му процесуално-следствените действия вероятно са приключили много по-рано.

Криминалистът посочи, че дори след тежки поръчкови убийства местопрестъплението обичайно се освобождава след едно или две денонощия. Продължителното блокиране на хижата според него може да показва неподготвеност на разследващите или нежелание външни хора да получат достъп и да направят собствени изводи.

Вътрешният министър Иван Демерджиев също призна, че въпросите остават много. Той посочи проблеми в комуникацията между прокуратурата и полицията и заяви, че разследващите служители не са запознати в достатъчна степен със заключенията на държавното обвинение.

Неясно остава и откъде групата е получавала средства, кои са били дарителите ѝ, как са използвани парите и защо е било позволено на частна рейнджърска структура да обитава и охранява района. В хода на разследването стана известно, че хората в хижата са разполагали с оръжия и модерна техника.

Прокуратурата сваля охраната

Едва след всички тези версии и въпроси дойде решението на прокуратурата да прекрати полицейската охрана. Държавното обвинение обясни, че разследването е достигнало етап, при който присъствието на униформени вече не е необходимо.

Според Савов това означава, че разследващите са иззели всичко, което смятат за годно за изследване и използване като доказателство. Проверка на бТВ обаче установи, че на мястото все още има автомобил с двама служители на Столичната дирекция на вътрешните работи. Те не били получили ново разпореждане и очаквали да останат до края на седмицата.

Полицейската лента около по-широкия периметър вече е свалена, а отцепена остава зоната непосредствено до входа. Достъпът създава и необичаен практически проблем - стадо биволи навлиза в имота и принуждава служителите периодично да повдигат ограничителната лента.

Хижата все още носи следи от пожара. По дърветата са поставени табели, предупреждаващи за електропастир, куче пазач и забрана за влизане. Голяма бяла табела представя мястото като база на „Национална агенция за контрол на защитените територии“, използвана от рейнджъри и планински патрули и охранявана денонощно.

От началото на март прокуратурата не е представяла цялостна официална информация за резултатите от разследването. Охраната вече си тръгва, но ключовият въпрос остава на мястото си - как и защо са загинали шестимата души.

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