Общество

Взеха ново решение за хижа Петрохан

За него са уведомени наследниците на собствениците на имота

Взеха ново решение за хижа Петрохан
15 юли 26 | 14:26
175
Григор Атанасов

Във връзка с разследването по досъдебното производство за смъртта на шест лица в района на хижа "Петрохан" и под връх Околчица бе взето решение за преустановяване на полицейската охрана на района около хижата.

Полицейската охрана е била осигурена с оглед запазване на местопроизшествието и обезпечаване на извършваните действия по разследването.

С оглед етапа на разследването необходимостта от продължаване на охраната е отпаднала.

За предстоящото освобождаване на района са уведомени наследниците на собствениците на имота.

Разследването по досъдебното производство продължава под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – София.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Григор Атанасов

Още по тема Аферата "Петрохан"
Още от Общество
Коментирай