Политика

Слави с нов залп срещу Демерджиев за Петрохан

Лидерът на ИТН настоява истината да излезе наяве

Слави с нов залп срещу Демерджиев за Петрохан
22 юни 26 | 18:26
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Григор Атанасов

Лидерът на ИТН Слави Трифонов написа нов остър коментар във Фейсбук, насочен към МВР министъра Иван Демерджиев. Слави настоява истината около случая "Петрохан" да бъде публично разкрита.

Ето и целият пост на лидера на ИТН:

Господин министър,

Това пак съм аз - Слави Трифонов. Продължавам да настоявам да разкриете публично истината за случая „Петрохан“. Продължавам да настоявам да спрете да се измъквате и да дадете на обществото отговорите за случилото се на Петрохан и под Околчица. Отговори, от които българската общественост се нуждае. И аз няма да спра да настоявам българите да научат истината.

Защо мълчите? Чак пък да сте толкова ангажиран… А, да бе, и аз какво говоря - вие наистина сте ангажиран: да давате интервюта и да търсите Невзоров. Нали от 20 дни го издирвате, този украинец, заради незаконното строителство във Варна? И вие така го издирвате, че той се оказа в България. Бил си направил среща със собствениците от скандалния комплекс в Баба Алино.

Господин министър, голямо издирване е паднало! Почвам да се страхувам, че и доказателствата за случая „Петрохан“ ги търсите по същия начин. А те са пред очите ви. Интересен човек сте вие, господин Демерджиев - много говорите, а малко вършите. Вземете се в ръце и огласете истината за случая „Петрохан“.

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Автор Григор Атанасов

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