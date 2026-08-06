Министър Милошев остана без думи. Изправи се пред шедьоври от хилядолетия (СНИМКИ)

Истински фурор и невиждано културно събитие беляза софийската вечер. Уникалната изложба „Забравените божества“ отвори врати в Националния археологически музей в София и буквално зашемети първите си посетители с невиждан микс от наука, древна история и чиста мистика.

Сред най-вълнуващите и редки артефакти се открояват експонати, които отвеждат съзнанието ни между 6000 и 8000 години назад във времето. Експозицията проследява раждането и развитието на религиозните вярвания по нашите земи – от култа към праисторическата Велика богиня майка, през Тракийския конник, чак до Зевс, Дионис и Митра.

Министърът на културата: Това е магично!

Специален гост на официалното откриване бе министърът на културата Евтим Милошев, който не скри огромното си вълнение пред събралото се множество.

Министърът изрази силното си възхищение от експозицията, определяйки я като невероятен микс от наука и мистика, и подчерта отговорността ни към паметта и бъдещето. Той отбеляза, че значимите културни ценности рано или късно оживяват, за да ни напомнят кои сме.

Ред в хаоса

Изложбата представя 213 редки артефакта, много от които са показвани изключително рядко, тъй като се съхраняват в секретните фондове на НАИМ-БАН. Според доц. Емануел Мутафов, експозицията подрежда религиозните вярвания по нашите земи от неолита до християнството. Акцент е поставен върху праисторическите култове, тракийската и елинската религия, както и римската епоха.