Браво: Евтим Милошев готви радикални промени за кинаджиите. Браншът е зад гърба му

Министерството на културата официално отвори нова, преломна страница в диалога с българската филмова индустрия, научи "Стандарт нюз". Министърът на културата Евтим Милошев и заместник-министърът Марина Василева проведоха ключова работна среща с представители на професионалните организации в сектора. Властта и филмовата общност седнаха на една маса, за да стартират спешна работа по конкретни мерки, които да осигурят пълна устойчивост и развитие на българското кино.

Зам.-министър Василева вдигна мерника на старите правила

Инициативата за извънредната среща дойде директно от заместник-министър Марина Василева, която подчерта, че без активен и конструктивен диалог с професионалната общност е абсолютно невъзможно да се наложат каквито и да било устойчиви политики в бранша. От ведомството дадоха ясен сигнал, че времето на празните приказки е свършило и се преминава към тежък експертен диалог, писмени предложения и светкавични тематични обсъждания по най-критичните въпроси пред сектора.

Жадувани реформи: Режат административната тежест, пренаписват закони

Министър Евтим Милошев призна, че целта на срещата е да постави основите на регулярна и безкомпромисна съвместна работа между министерството и кинодейците. На масата бяха поставени за обсъждане най-парещите теми:

Пълна промяна в Закона за филмовата индустрия и Правилника за неговото прилагане;

Драстично повишаване на ефективността на механизмите за финансово подпомагане ;

Усъвършенстване на схемата за възстановяване на милионните разходи за филмопроизводство.

Война за авторски права

Истинската дискусията дойде от темите, свързани с авторското право и колективното управление на права в България. На срещата беше разгледана спешната необходимост от официално приемане на новите тарифи на „Филмаутор“. Цялата гилдия настоява за радикално намаляване на чиновническата и административна тежест, за да се изгради предвидима среда за родното кинопроизводство, което в момента се бори за оцеляване.

Извънреден консенсус: Спешно свикват Националния съвет за кино

Всички участници в историческата среща се обединиха около категоричното разбиране, че държавата няма право на повече отлагане. Поставено бе ултимативно изискване в най-кратки срокове да бъдат предприети реални действия за сформиране и стартиране на работата на Националния съвет за кино. Този орган е сочен като най-важния консултативен механизъм за директно взаимодействие между държавната машина и професионалната общност, който досега буквално буксуваше. Като абсолютен държавен приоритет беше откроена крещящата нужда от дългосрочна стратегия за развитие на културата и родното филмопроизводство.

Властта спасява кадрите: НАТФИЗ под засилена закрила от държавата

По време на горещата дискусия беше отворена и темата за бъдещето на кадрите в киното ни. Кинодейците алармираха за криза в образованието и подготовката на млади специалисти за индустрията. Постигнато бе съгласие, че е необходима последователна и безкомпромисна подкрепа за утвърдените образователни институции. В епицентъра на държавното подпомагане влиза директно Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ (НАТФИЗ), която трябва да изкове следващото поколение български филмови звезди.

Кой седна на масата?

Мащабът на срещата се оказа безпрецедентен, като в залата присъстваха лидерите на абсолютно всички влиятелни организации в държавата. Ето кои организации седнаха на масата с министър Милошев: