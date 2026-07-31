Браво: Евтим Милошев готви радикални промени за кинаджиите. Браншът е зад гърба му

Министерството на културата официално отвори нова, преломна страница в диалога с българската филмова индустрия, научи "Стандарт нюз". Министърът на културата Евтим Милошев и заместник-министърът Марина Василева проведоха ключова работна среща с представители на професионалните организации в сектора. Властта и филмовата общност седнаха на една маса, за да стартират спешна работа по конкретни мерки, които да осигурят пълна устойчивост и развитие на българското кино.
Зам.-министър Василева вдигна мерника на старите правила
Инициативата за извънредната среща дойде директно от заместник-министър Марина Василева, която подчерта, че без активен и конструктивен диалог с професионалната общност е абсолютно невъзможно да се наложат каквито и да било устойчиви политики в бранша. От ведомството дадоха ясен сигнал, че времето на празните приказки е свършило и се преминава към тежък експертен диалог, писмени предложения и светкавични тематични обсъждания по най-критичните въпроси пред сектора.
Жадувани реформи: Режат административната тежест, пренаписват закони
Министър Евтим Милошев призна, че целта на срещата е да постави основите на регулярна и безкомпромисна съвместна работа между министерството и кинодейците. На масата бяха поставени за обсъждане най-парещите теми:
Пълна промяна в Закона за филмовата индустрия и Правилника за неговото прилагане;
Драстично повишаване на ефективността на механизмите за финансово подпомагане;
Усъвършенстване на схемата за възстановяване на милионните разходи за филмопроизводство.
Война за авторски права
Истинската дискусията дойде от темите, свързани с авторското право и колективното управление на права в България. На срещата беше разгледана спешната необходимост от официално приемане на новите тарифи на „Филмаутор“. Цялата гилдия настоява за радикално намаляване на чиновническата и административна тежест, за да се изгради предвидима среда за родното кинопроизводство, което в момента се бори за оцеляване.
Извънреден консенсус: Спешно свикват Националния съвет за кино
Всички участници в историческата среща се обединиха около категоричното разбиране, че държавата няма право на повече отлагане. Поставено бе ултимативно изискване в най-кратки срокове да бъдат предприети реални действия за сформиране и стартиране на работата на Националния съвет за кино. Този орган е сочен като най-важния консултативен механизъм за директно взаимодействие между държавната машина и професионалната общност, който досега буквално буксуваше. Като абсолютен държавен приоритет беше откроена крещящата нужда от дългосрочна стратегия за развитие на културата и родното филмопроизводство.
Властта спасява кадрите: НАТФИЗ под засилена закрила от държавата
По време на горещата дискусия беше отворена и темата за бъдещето на кадрите в киното ни. Кинодейците алармираха за криза в образованието и подготовката на млади специалисти за индустрията. Постигнато бе съгласие, че е необходима последователна и безкомпромисна подкрепа за утвърдените образователни институции. В епицентъра на държавното подпомагане влиза директно Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ (НАТФИЗ), която трябва да изкове следващото поколение български филмови звезди.
Кой седна на масата?
Мащабът на срещата се оказа безпрецедентен, като в залата присъстваха лидерите на абсолютно всички влиятелни организации в държавата. Ето кои организации седнаха на масата с министър Милошев:
Асоциация „Академика 21“;
Асоциацията на българските анимационни продуценти;
Асоциацията на българските киносалони;
Асоциацията на българските оператори;
Асоциациите на българските, на филмовите и на телевизионните продуценти;
Българската асоциация на кинорежисьорите;
Българската асоциация на независимите художници аниматори „Пройко Пройков“;
Българската асоциация на филмовите, телевизионните и радио сценаристите;
Гилдията на българските продуценти;
Обсерваторията по икономика на културата;
Сдружението на филмовите и телевизионните режисьори;
Сдружение „Филмаутор“;
Съюза на артистите в България и Съюза на българските филмови дейци.
Като изключителен професионалист с богат опит в кино индустрията Евтим Милошев най-сетне ще внесе ред и жадуваните правила и ще укроти страстите на професионалистите, които плътно седят зад гърба му, за да изковат заедно най-разумните и справедливи закони за индустрията . Успех!