Рок хит от 1975 г. се ражда на шега, но става класика. Слушат го много и днес

Песента „Squeeze Box“ на The Who започва като забавен експеримент на Пийт Таунсенд, но неочаквано се превръща в един от най-разпознаваемите хитове на групата. Музикантът я създава през 1975 г., след като си купува акордеон и решава сам да се научи да свири на него. Закачливият ритъм, акустичното звучене и текстът с двойни значения рязко се отличават от тежките рок композиции на британската четворка. Повече от половин век по-късно песента остава обичана класика.

„Squeeze Box“ е част от седмия студиен албум на групата - „The Who by Numbers“, издаден във Великобритания на 3 октомври 1975 г. Албумът достига до седмо място в британската класация и до осмо в САЩ, а продуцент е Глин Джонс.

Всичко започва с един акордеон

Историята зад песента се оказва не по-малко любопитна от нейния успех. Таунсенд я написва, след като купува акордеон от местен музикален магазин и посвещава един следобед на новия инструмент.

„Купих си акордеон и един следобед се научих да свиря на него. Ритъмът в стил полка, който успях да създам, роди тази песен. За моя изненада, The Who я записаха. Бях още по-изумен, когато тя се превърна в наш хит в САЩ“, разказва музикантът.

Зад веселата мелодия обаче се крие и ироничен подтекст. Заглавието „Squeeze Box“ действително се използва като разговорно наименование на акордеона, но текстът е изпълнен с игриви намеци и двойни значения. Самият Таунсенд по-късно определя композицията като своеобразна шега.

Песента, която дори не била предложена

„Рони Лейн беше човекът, който ме убеди да обмисля „Squeeze Box“ за албума. Песента беше истински аутсайдер - дори не беше сред композициите, които първоначално предложих на Роджър Долтри“, спомня си Таунсенд.

„Написах я чисто за собствено забавление - за да покажа уменията си на акордеона, който бях купил от местен музикален магазин. Една вечер пуснах демото на Рони и той го хареса. Каза, че звучи като луда кънтри полка“, допълва музикантът.

The Who записват песента на 30 май 1975 г. в студиото „Шепъртън“, като използват мобилното звукозаписно оборудване на Рони Лейн. „Squeeze Box“ е написана от Пийт Таунсенд и продуцирана от Глин Джонс.

Шегата покорява класациите

Сингълът е издаден в САЩ на 22 ноември 1975 г. и достига до 16-о място. Британското издание се появява на 16 януари 1976 г., а песента се изкачва до десетата позиция в официалната класация, където остава общо девет седмици.

Лесният за запомняне припев бързо превръща „Squeeze Box“ и в концертен любимец. Публиката пее заедно с Роджър Долтри, а непретенциозната композиция се нарежда до значително по-тежките и мащабни произведения на The Who.

Успехът идва в особен момент за групата. „The Who by Numbers“ е по-личен и мрачен албум от концептуалните рок произведения „Tommy“ и „Quadrophenia“. На този фон „Squeeze Box“ звучи като светла пауза, която внася хумор, лекота и нова енергия.

Песента продължава да присъства в концертни програми, колекции и радиостанции за класически рок. Историята й доказва, че понякога една проста идея, родена за забавление, може да надживее далеч по-амбициозни произведения.