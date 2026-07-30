Голямото завръщане донесе неочакван шамар за наградите Грами

BTS нанесоха сензационен удар по наградите „Грами“, като обявиха, че няма да представят свои песни за разглеждане през 2027 г. Решението идва след създаването на отделна категория за най-добро изпълнение на азиатска поп музика, която предизвика обвинения в разделяне на артистите по географски и езиков признак. Така най-успешната K-pop група доброволно се оттегля от надпреварата в разгара на грандиозното си завръщане.

Шамарът, който никой не очакваше

„Решихме да не кандидатстваме за „Грами“ тази година“, съобщиха RM, Джин, Шуга, Джей-Хоуп, Джимин, Ви и Джънгкук в общо изявление, публикувано в Инстаграм.

„Надяваме се музиката да бъде чувана и обичана заради това, което е, а не да бъде разделяна по регион или език“, допълниха седемте членове на групата.

Това е първият случай, в който BTS изцяло се отказват да изпратят своя музика за разглеждане от Академията за звукозапис. Групата има няколко предишни номинации за „Грами“, включително в категорията за най-добро поп изпълнение на дует или група, но досега не е печелила статуетката.

Отказът е особено болезнен за организаторите, защото идва в момент, когато BTS отново са на върха на световните класации и вероятно щяха да бъдат сред най-коментираните претенденти. Вместо бляскаво завръщане на церемонията групата избра открит конфликт с една от най-влиятелните музикални институции.

Категорията, която разгневи армията от фенове

Академията за звукозапис обяви през юни, че 69-ите награди „Грами“ ще включват категория за най-добро изпълнение на азиатска поп музика. В нея могат да участват песни от K-pop, J-pop, C-pop и други азиатски сцени, които използват съществено поне един азиатски език.

Ръководството на „Грами“ представи новото отличие като признание за огромното влияние на азиатската поп музика. Изпълнителният директор на Академията Харви Мейсън-младши заяви, че жанрът е сред най-значимите и устойчиви сили в световната музикална индустрия.

Много почитатели на BTS обаче видяха зад красивите думи опасна вратичка. Според тях отделната категория може да позволи на Академията да награждава азиатски изпълнители, без да ги допуска до най-престижните общи отличия.

Правилата сами по себе си не забраняват на BTS да се състезават за награди като албум, запис или песен на годината. Една и съща песен обаче не може да бъде подавана едновременно в две категории за изпълнение. Това означава, че изборът на азиатската категория би могъл да я извади от по-широка поп категория, и обратно.

Песните, изпълнени изцяло на английски, дори нямат право да участват в новото отличие. Академията подчертава, че определящи трябва да бъдат музикалният стил и използваният език, а не националността или етническият произход на изпълнителя.

Феновете заподозряха музикално разделение

Решението на BTS предизвика бурни реакции сред почитателите на групата, известни като ARMY. Част от тях определиха отказа като необходима демонстрация на самоуважение, а други изразиха разочарование, че албумът „Ариранг“ няма да получи шанс за награди.

„Имам чувството, че това е начин BTS да бъдат държани далеч от основните, по-престижни категории“, заяви пред Си Ен Ен британският фен Уил Скраг, който това лято е гледал групата в Лондон и Мюнхен.

Според него по-тесните категории могат да помогнат на по-малко популярни изпълнители да получат международна видимост, но BTS отдавна са надхвърлили границите на регионален музикален феномен.

„BTS отстояха принципите си и се гордея с тях, че знаят собствената си стойност“, каза Скраг.

Подобна позиция изрази и Елери Уилямс от Уелс, присъствала на десет концерта на групата в градове като Сеул, Лас Вегас и Париж.

„Смятам, че целта на музиката е да обединява хората, а това е просто още една форма на разделение“, заяви тя пред Си Ен Ен. Според нея самите награди се нуждаят от артисти като BTS, за да останат актуални пред по-младата световна публика.

„Ариранг“ беше готов за голямата нощ

Най-голямата изненада е, че BTS се отказват от надпреварата след изключително силна година. Издаденият през март „Ариранг“ дебютира на първо място в класацията „Билборд 200“ и донесе на групата седмия ѝ албум на върха в САЩ.

Албумът постигна 641 000 еквивалентни продажби през първата си седмица - най-силният резултат за албум на група от въвеждането на сегашната система за измерване през 2014 г. Той оглави и британската класация, а през юли отново се върна сред първите десет на „Билборд 200“.

Заради този успех фенове и музикални наблюдатели очакваха BTS да получат номинации не само в новата азиатска категория, но и сред големите поп претенденти. Отказът означава, че Академията няма да може да номинира албума или изпратени от групата песни, независимо от продажбите, стрийминга и международното им влияние.

Завръщане след дългото чакане

„Ариранг“ отбеляза първия голям общ проект на BTS след паузата, необходима на членовете да изпълнят задължителната си военна служба в Южна Корея. Последвалото световно турне включва 82 концерта в 34 града и се очертава като най-мащабното в историята на групата.

Завръщането превърна 2026 г. в триумфална за седемте музиканти, но отказът от „Грами“ показа, че те не възнамеряват да приемат всяко признание на всяка цена.

Академията твърди, че новата категория отваря повече врати пред азиатските изпълнители. BTS и част от феновете им виждат риск от обратното - артистите да бъдат затворени в удобно регионално чекмедже, независимо че музиката им отдавна е завладяла целия свят.

Така зад привидно техническата промяна в правилата се разгоря битка за престиж, равнопоставеност и правото на глобалните звезди да не бъдат определяни единствено от мястото, откъдето идват. А отсъствието на BTS може да се окаже много по-шумно от всяко тяхно появяване на сцената.