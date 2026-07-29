Отиде си популярен актьор с емблематични роли

Популярният британски актьор Том Чадбън, познат на зрителите с емблематичните си роли в световни поредици като „Игра на тронове“, „Доктор Кой“ и „Peep Show“, си отиде на 80-годишна възраст, съобщава Daily Mail.

Печалната вест бе съобщена от издателската компания Fantom Events, на която той бе дългогодишен клиент: „Изключително много съжаляваме да научим за кончината на Том Чадбън през изминалия уикенд. Том бе добре познато и обичано лице за мнозина благодарение на богатата си филмова и телевизионна кариера. Той винаги бе топъл и изключително приятелски настроен човек. Изказваме своите най-искрени съболезнования на семейството му в този труден момент.“

Том Чадбън бе познат на поколения киномани и телевизионни зрители. Освен с популярните си телевизионни роли, той остави следа и на големия екран, включително с участието си в хитовия филм за Джеймс Бонд „Казинo Роял“.

Новината за смъртта му предизвика вълна от емоционални съболезнования от страна на негови колеги и почитатели в социалните мрежи, пише "Вести".

Актрисата Лиза Бауърман, която е работила заедно с него в продукции на BBC, сподели: „Това е невероятно тъжна новина. Той беше прекрасен човек и колега.“

Стотици фенове също изразиха своята скръб, описвайки Чадбън като „изключителен актьор, топъл човек и емблематична фигура в британското кино и телевизия“.