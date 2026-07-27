„Докато лятото ни раздели“ или когато една малка лъжа се превърне в голяма любов

Лятото е онова време от годината, когато всичко изглежда възможно - ново начало, спонтанно приключение или любов, която идва точно когато най-малко я очакваме. Именно с такава атмосфера ни посреща новият роман на Меган Куин „Докато лятото ни раздели“ - искряща романтична комедия, в която една невинна лъжа поставя началото на поредица от абсурдни, смешни и неочаквано романтични събития.

Главната героиня Скоти Прайс започва мечтаната нова работа, но в стремежа си да се впише сред колегите си допуска една на пръв поглед безобидна измислица - че е омъжена. Малката лъжа бързо се превръща в лавина от недоразумения, когато шефът ѝ решава да помогне за „разклатения“ ѝ брак, като я изпрати на брачна терапия. Единственият изход е да намери мъж, който да изиграе ролята на нейния съпруг. Така на сцената се появява Уайлдър Уелс - богат, обаятелен и запален по импровизационния театър, за когото правилото „винаги казвай „да“ е начин на живот. Но когато двамата се озовават на осемдневен летен брачен лагер заедно с колегите на Скоти, преструвката започва да изглежда все по-малко като игра, а искрите помежду им - все по-истински.

С характерното си чувство за хумор Меган Куин превръща популярните романтични тропи – фалшива връзка, принудителна близост и любов, родена от преструвка - в история, изпълнена с комични ситуации, остроумни диалози и герои, които печелят читателя още от първите страници. Зад смеха обаче романът поставя и теми като доверието, уязвимостта, втория шанс и смелостта да бъдеш себе си.

Меган Куин е едно от най-разпознаваемите имена в съвременната романтична литература. Авторка на десетки романи и често на челните позиции в класациите на New York Times, USA Today, Amazon и ABA, тя е продала над 10 милиона книги по света, а романите ѝ са преведени на повече от 20 езика. Читателите я обичат заради умението ѝ да съчетава неподправен хумор, ярки герои и романтика, която едновременно разсмива и трогва.

Независимо дали ще я вземете със себе си на плажа, в планината или просто ще ѝ отделите няколко спокойни летни вечери, „Докато лятото ни раздели“ е роман, който носи точно онова усещане за безгрижие, смях и романтика, което прави лятото толкова специално.

Вече може да намерите романа както в книжарниците, така и онлайн на www.soft-press.com.