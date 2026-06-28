Любимката на Дуа Липа: Рене Карабаш събира най-добрите криминални писатели у нас

Едва завърнала се от Обединеното кралство, където Рене Карабаш (Ирена Иванова) се нареди сред финалистите за най-престижната литературна награда Международен Букър, тя ударно пуска новото издание на Академията си за писатели „Заешка дупка“.

Тази година освен редовните курсове по писане на Проза, Поезия, Фентъзи и Терапевтично писане, Рене пуска няколко нови писателски курса, които досега не са били организирани у нас, а именно: писателски курс „Тайните на трилъра“ , „Библиотерапия“, „Терапевтично кинцуги“ и „Писане за вътрешна свобода“.

За пръв път у нас

Досега у нас не са организирани подобни курсове, които разширяват познанието в писането на криминална литература или терапевтичната работа с японското изкуство Кинцуги или залепване на счупен съд със злато. Библиотерапията също е нов терапевтичен жанр, който все повече нашумява по света, но най-после има шанса да се развие и у нас, благодарение на Академия „Заешка дупка“.

Тайните не трилъра

Курсът „Тайните на трилъра“ ще се води от сценариста на сериалите „Дяволското гърло“, „Отдел издирване“ и „Дъждът оставя следи“ – писателя и сценарист Александър Чобанов, както и от писателя Емил Минчев, също популярен със своите фентъзи и крими романи. Към екипа ще се присъедини и криминален психолог, който ще помогне на участниците в курса да създадат реалистични истории, които ще имат шанса да прочетат пред публика на ежегодното Голямо литературно четене на Академията.

Номинацията за Букър

Тази година преди номинацията на Рене Карабаш за Международен Букър, певицата Дуа Липа постави книгата й „Остайница“ в нейния списък с „21 книги които трябва да прочетете през 2026-та“. A най-популярният книжен блогър в света Джак Едуардс обяви романа й за неговия победител в прогнозите за наградите Букър.

Рене е главен сценарист на сериала „Те, Вълните, както и на филма по романа й „Остайница, който предстои да има своята премиера в България до края на годината, а в момента Рене Карабаш работи по сценичната адаптация на романа, която предстои да постави на сцена с режисьора Стайко Мурджев. Филмът „Безбог“ за която главна роля Рене Карабаш получава цели 4 награди за най-добра актриса от Локарно, Стокхолм, Сараево и Златна Роза, от скоро отново тръгна по кината и може да бъде гледан онлайн в платформата „neterra.tv”.

Предстоящите събития, на които Рене ще представи новата си книга „Някой ме вика по име“ ще са част от програмата на летните фестивали „Арт Поток“ в Лозенец на 21.07 т.г. и на „Аполония“ в Созопол на 02.09 т.г.

Приемът в курсовете е официално отворен и ще продължи до 30-ти септември.

Вече 12 години Рене Карабаш и нейната Академия за писатели помага на пишещите хора у нас да сбъднат творческите си мечти и личностни търсения. Голяма част от курсистите които излизат от Заешката дупка издават своите книги и биват наградени с множество литературни награди. По този начин те категорично и убедително застават на сцената на българската литература.

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