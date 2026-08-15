Предбрачният договор на Роналдо и Джорджина е разкрит

Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес са подписали предбрачен договор ден преди тайната си сватбена церемония, съобщават португалски медии. Двойката се е венчала на интимно тържество в зашеметяващото си имение на стойност £30 милиона в ексклузивния район Кинта да Мариня в Кашкайш, Португалия.

На сватбата не е присъствала дори майката на Роналдо, Долорес. Поканени са били само четирима свидетели и децата на двойката. Футболната легенда, чието състояние се оценява на милиарди, е на 41 години, а бившата продавачка в магазин на Gucci, Джорджина, е на 32. Двамата са заедно от десет години, след като се запознават в Мадрид.

Въпреки че церемонията е пазена в пълна тайна, изображение на брачното им свидетелство беше публикувано. От него става ясно, че двойката е подписала предбрачно споразумение в нотариална кантора в Лисабон на 10 август – ден преди да си кажат „да“. Според португалския вестник Jornal de Noticias, който първи разкри детайлите, липсата на семейството е била умишлена, предаде БНР.

Какво гласи предбрачният договор?а режим на „separacao de bens“, или „разделяне на активи“. Това означава, че ако връзката им някога приключи, Джорджина няма да има право на половината от богатството, натрупано по време на брака. Вместо това всеки актив ще бъде собственост на този, който го е спечелил или придобил. В случай на развод всеки от двамата ще си тръгне с това, което се води на негово име, като ще се делят само активите, изрично регистрирани на името и на двамата.

Състоянието на Кристиано Роналдо надхвърли £1 милиард по-рано тази година, а бизнес империята му е впечатляваща. Тя включва интереси в хотели и фитнес зали, падел клуб, собствена модна марка и филмово студио. Освен това Роналдо притежава невероятна колекция от автомобили на стойност £22 милиона, луксозни имоти за над £60 милиона, частен самолет и яхта. Всичко това е в допълнение към огромната му заплата от £488 000 на ден в Ал Насър.

Предбрачният договор ще защити както съществуващото му богатство, така и бъдещите му приходи. Джорджина също има свои доходоносни проекти, включително кариера на модел, актриса, модна марка и популярни канали в социалните мрежи. Според публикации в Португалия, цитирани и от „Marca“, споразумението ѝ гарантира солидна издръжка от £85 000 на месец в случай на раздяла. Тази клауза е договорена след раждането на дъщеря им Алана с цел да се защити финансовата сигурност на Джорджина и децата.

Твърди се също, че луксозното имение на Роналдо за £5 милиона в престижния район Ла Финка в Мадрид е записано на името на Джорджина.