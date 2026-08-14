Карък преследва тези 3 зодии през август. Още малко остана

Август е месецът на горещите емоции, отпуските и слънчевите моменти. Астрологичният състав на небето обаче често крие капани. Докато едни се радват на абсолютен късмет, няколко знака от зодиака ще усещат, че Вселената работи активно срещу тях. Ретроградните движения на планетите и тежките планетарни аспекти ще превърнат този месец в истинско изпитание за нервите на три конкретни зодии.

Ето кои са представителите на зодиака, за които август ще бъде синоним на карък, и как да оцелеят в турбуленцията.

Овен: В капана на техниката и недоразуменията

За огнените и импулсивни Овни август ще започне с усещането, че всичко се чупи около тях. Ретроградното влияние на Меркурий ще удари директно техния сектор на комуникациите и ежедневните задачи.

Компютри, телефони и автомобили ще отказват да работят в най-важните моменти.

Закъснения на полети и провалени резервации ще вгорчат планираните почивки.

Важни документи ще се губят мистериозно.

Астро-съвет за оцеляване: Овни, проверявайте всичко по два пъти. Не подписвайте договори през този месец и архивирайте важната си информация. Бъдете търпеливи – гневът само ще влоши нещата.

Дева: Емоционален срив и финансови дупки

Девите обичат контрола и планирането, но август ще разруши всяка тяхна илюзия за ред. Планетата на любовта и парите Венера ще заеме неблагоприятна позиция спрямо техния знак, носейки хаос във личните и финансовите отношения.

Неочаквани разходи за ремонти или стари задължения ще изпразнят портфейла им.

Конфликти с партньора заради дреболии рискуват да прераснат в сериозни скандали.

Проекти в работата, които са изглеждали сигурни, ще бъдат замразени или отложени.

Астро-съвет за оцеляване: Спрете да анализирате всяка грешка. Август не е време за големи инвестиции или кардинални решения в любовта. Свийте бюджета и изчакайте бурята да премине.

Рибки: Тотална липса на енергия и лош тайминг

За чувствителните Риби август ще изглежда като бягане с препятствия, в което те винаги закъсняват. Влиянието на Сатурн в техния знак ще ги накара да се чувстват изтощени, сякаш късметът напълно ги е изоставил.

Лошият тайминг ще ги преследва навсякъде – ще изпускат шансове в последния момент.

Пропуснати съобщения и грешно разбрани думи ще доведат до разрив с приятели.

Здравословни неразположения и хронична умора ще провалят плановете им за забавление.

Астро-съвет за оцеляване: Не се насилвайте да бъдете продуктивни. Август изисква от вас да намалите темпото, да се отдадете на почивка и да не приемате нещата лично. Късметът ви ще се върне веднага щом спрете да се борите с течението. Свърши ли август обаче, вие ще се отървете от проклетия карък. Още малко остана!

