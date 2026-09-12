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Подгответе се, има и такива дни
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Според астрологичните транзити навлизаме в период на неочаквани обрати
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Заради новия закон у нас
Ето какво показват звездите
Съотборникът на Георги Миланов в ЦСКА М Игор Акинфеев атакува жестоко журналистите и футболните фенове в страната си. Причина за яростната атака са мн...