Внимание! Турболенции очакват тези 3 зодии

Предстоящият период се очертава изключително динамичен заради струпването на няколко големи астрологични събития наведнъж — Новолунието в Дева, преминаването на Венера в Скорпион и Меркурий в Везни, както и ретроградният Уран в Близнаци. Докато някои ще се радват на промени, за три конкретни зодиакални знака седмицата ще донесе сериозни изпитания, лош късмет и непредвидени главоболия.

Ето кои са зодиите, които трябва да бъдат нащрек през следващите седем дни:

Дева: Финансов хаос и извънредни разходи

Девите ще усетят най-силно ударите на съдбата, особено по отношение на финансите. Въпреки че Новолунието е във вашия знак, кармичните влияния ще изискат от вас да се превърнете в истински икономисти, за да оцелеете без сериозни загуби.

Къде ще боли: Напълно възможни са неочаквани битови аварии, сметки или забавяния на плащания.

Съвет: Спрете импулсивните покупки и ограничете разходите до минимум. Избягвайте да давате пари назаем, защото рискът да не ги си върнете е огромен.

Козирог: Семейни драми и физическо изтощение

За Козирозите седмицата ще премине под знака на сериозно напрежение в личните отношения и спад в жизнения тонус. Звездите вещаят, че емоционалните преживявания у дома или с партньора могат напълно да замъглят преценката ви.

Къде ще боли: Особено критични са дните четвъртък и петък. Бъдете изключително внимателни при пътуване, шофиране или работа с остри инструменти. Възможно е да усетите силно главоболие или обостряне на стари травми поради преумора.

Съвет: Внимавайте с думите по време на спорове. Вместо да изливате нервите си на близките, отделете време за почивка, топла баня и ранно лягане.

Близнаци: Пропуснати шансове и объркана комуникация

Тъй като Уран става ретрограден именно във вашия знак, хаосът ще се превърне в ежедневие. Всичко, което изисква точна организация, разговори и технологии, има опасност да се обърка в последния момент.

Къде ще боли: Закъснения за важни срещи, изгубени документи или недоразумения на работното място ще тестват нервната ви система. Техниката около вас също може да започне да "отказва" в най-неподходящия момент.

Съвет: Проверявайте по два пъти имейлите си и не подписвайте важни договори, преди да сте прочели и най-малкия шрифт. Запазете самообладание – този период на каръщина е временен.