Малката Тоскана се разпростира на 9 километра, хиляди живеят на една улица

Сгушено в Южна Полша, едва на около 30 километра северозападно от Краков, живописното село Сулошова (Sułoszowa) привлича вниманието на света със своята изумителна и почти нереална геометрия. Основано още през XVI век от полски аристократ и военен командир, днес то е дом на близо 5300 души, чийто живот е организиран по изключително необичаен начин - всички домове са разположени по протежението на една-единствена пътна артерия, улица „Олкушка“ (Olkuska), простираща се на близо 9 километра. Въпреки общия адрес, разстоянията между отделните къщи често са значителни, правейки придвижването от единия до другия край на селото продължително пешеходно пътешествие.

Истинската магия на Сулошова обаче се разкрива от птичи поглед. Кадри и видеа, заснети с дронове, взривиха социалните мрежи и международните медии, превръщайки мястото в истинска интернет сензация. От въздуха се вижда как къщите са подредени като по конец покрай пътя, а зад тях се ширят безкрайни зелени и златисти ивици от обработваеми земи. Тези дълги и тесни парцели придават на района толкова специфичен и чаровен облик, че той често бива наричан „малката Тоскана“.

Извън необичайната си градоустройствена структура, селото и околностите му предлагат богата история и забележителна природа. В единия му край, кацнал върху скала, се издига вековен замък, от който се открива панорамна гледка към цялото селище и аграрните му ивици. В непосредствена близост се намира Националният парк „Ойцовски“ - район, известен със своите долини, над 400 пещери и живописни варовикови скали. Сред тях се откроява и известният „Боздуган на Херкулес“ - впечатляваща 30-метрова каменна колона, изваяна от природата. Всички тези дадености постепенно превръщат Сулошова от тихо полско село във все по-популярна и търсена туристическа дестинация.