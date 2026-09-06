Голяма рокада в БНТ! Камен Воденичаров е аут, завръща се познат любимец

Камен Воденичаров обяви, че напуска телевизионното състезание "Последният печели" по БНТ. От публикацията му в социалните мрежи става ясно, че през новия сезон водещ отново ще бъде Орлин Горанов.

"Здравейте, скъпи приятели. През новия сезон няма да бъда водещ на телевизионното състезание “Последният печели”. Благодаря за възможността да бъда част от този проект. Благодаря на екипа на предаването и БНТ за подкрепата през изминалите две години. Благодаря на стотиците участници в тази красива игра на познанието. Научих толкова много. Желая успех на продукцията, на БНТ и на Орлин Горанов във всичките им начинания! Бъдете здрави, усмихнати и успешни", написа Воденичаров във Фейсбук.

Певецът също съобщи новината в социалните мрежи и не скри вълнението си от предстоящото завръщане в предаването.

"Изненада! Щастлив съм да ви споделя, че се завръщам в предаването „Последният печели“! Предстоят ни много вълнуващи срещи. От 14 септември в ефира на БНТ. До скоро!", написа Горанов.